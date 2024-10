Campiglia Marittima sott'acqua per il maltempo, uomo travolto dal fiume si salva aggrappandosi ai cartelli

Notte di terrore a Campiglia Marittima, Venturina e Suvereto, nel Livornese, a causa di un violento nubifragio che ha trasformato strade in fiumi e costretto i residenti a correre ai ripari. La situazione più drammatica si è verificata lungo la strada statale 398 a Campiglia Marittima, dove una persona è stata trascinata via dall’impeto dell’acqua. La sua auto è rimasta intrappolata mentre la strada si trasformava in un fiume in piena. L’uomo, con grande sangue freddo, è riuscito a salvarsi aggrappandosi a dei cartelli stradali fino all’arrivo dei soccorsi.

Campiglia Marittima, l’impeto dell’acqua travolge un uomo

Come riporta Ansa, quella tra il 17 e il 18 ottobre è stata una notte tremenda per alcuni comuni della provincia di Livorno.

La furia delle piogge ha scaricato oltre 170 mm d’acqua in poche ore, con 120 mm concentrati in solo un’ora, provocando allagamenti e danni in tutta la zona.

Fonte foto: tuttocitta.it

Le forti piogge hanno provocato allagamenti e danni a Campiglia Marittima, in provincia di Livorno

Campiglia Marittima, frazione di Cafaggio è stata particolarmente colpita, con strade e case invase dall’acqua.

Un uomo è stato trascinato dall’impeto dell’acqua e si è salvato rimanendo aggrappato a dei cartelli stradali fino all’arrivo dei soccorsi. Una volta tratto in salvo, è stato trasportato all’ospedale di Piombino per accertamenti, ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Crolla un ponte, 12 persone soccorse con un battello

Il maltempo ha causato anche il crollo di un ponte sul rio Verdancio, interrompendo la viabilità tra la 398 e Venturina.

Anche il fiume Cornia ha rotto gli argini, costringendo i residenti delle zone degli Affitti e Banditelle a evacuare. Dodici persone sono state soccorse dai vigili del fuoco con l’ausilio di battelli e trasferite in una struttura d’accoglienza.

Le operazioni di soccorso sono proseguite per tutta la notte, con squadre di vigili del fuoco provenienti da Livorno, Grosseto e Firenze impegnate a far fronte alle numerose criticità.

Le previsioni: il maltempo non dà tregua alla Toscana

Le autorità locali hanno emesso un avviso ai cittadini, invitandoli a non spostarsi e a rimanere ai piani alti delle abitazioni. Anche le scuole e gli impianti sportivi sono rimasti chiusi, mentre le operazioni di messa in sicurezza proseguono con la bonifica delle aree allagate e la valutazione dei danni alle infrastrutture.

Secondo le previsioni, le precipitazioni con il passare delle ore dovrebbero spostarsi più nell’entroterra della Toscana, già duramente colpito come testimoniano i video della stazione di Siena completamente allagata.