Spunta un teschio umano a Roma in via della Magliana, indagini in corso per capire a quando risalga

Macabra scoperta a Roma, in una zona rurale in località Ponte Galeria. Una donna ha rinvenuto un teschio lungo un canale di scolo adiacente la ferrovia Fara Sabina-Roma Fiumicino, all’altezza di via della Magliana. Una volta sul posto, i Carabinieri hanno richiesto l’intervento del medico legale che ha confermato la natura umana del cranio, escludendone la recente provenienza e riservandosi di determinare la datazione.

Il teschio rinvenuto a Roma, in via della Magliana

Il teschio è stato ritrovato nel pomeriggio di martedì 2 aprile lungo un canale di scolo vicino alla ferrovia Fara Sabina-Roma Fiumicino, all’altezza di via della Magliana 1081, come riportato da La Presse.

L’oggetto, probabilmente trasportato dall’acqua, è stato rinvenuto da una donna che si trovava sul posto e che subito ha allertato i Carabinieri della Stazione Roma Ponte Galeria.

Il macabro ritrovamento è avvenuto lungo un canale di scolo vicino alla ferrovia Fara Sabina-Roma Fiumicino, all'altezza di via della Magliana 1081

Le forze dell’ordine hanno quindi richiesto l’intervento di un medico legale.

Confermata la natura umana

Il medico ha confermato la natura umana del cranio.

È stata esclusa la recente provenienza e l’esperto si è riservato di determinare la datazione.

I militari hanno notiziato l’Autorità Giudiziaria e sequestrato i resti per gli accertamenti medico-legali del caso.

Il corpo ritrovato nel parco dell’Insugherata

Nella mattinata di domenica 24 marzo il corpo senza vita del produttore cinematografico Philip Rogosky, 56 anni, è stato trovato a Roma, nel parco dell’Insugherata.

Il cadavere, trovato in avanzato stato di decomposizione, avrebbe avuto indosso un giaccone identico a quello del produttore scomparso. Attorno al volto aveva una busta di plastica con un tubo collegato a una bombola di elio.

Rogosky era scomparso lo scorso 29 gennaio e i parenti avevano immediatamente lanciato un appello.