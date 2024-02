Spunta un nuovo audio di Alessia Pifferi: "Sono psicologa infantile, cresco mia figlia nel migliore dei modi"

In un audio inviato su WhatsApp, Alessia Pifferi si descriveva come psicologa infantile e donna madre. Suo interlocutore era un uomo appena conosciuto. Molti i passaggi in cui la 38enne di Ponte Lambro metteva le mani avanti sulla sua condizione di donna sola ma con una figlia e sul legame tra lei e quest’ultima.

Il nuovo elemento è stato reso noto da ‘Mattino Cinque’ negli stessi giorni in cui una perizia psichiatrica su Alessia Pifferi ha dato esito negativo: la mamma di Diana, morta di stenti dopo 6 giorni in cui fu lasciata sola in casa, è capace di intendere e di volere. ‘Mattino Cinque’ ha trasmesso un audio che la 38enne avrebbe mandato a un uomo appena conosciuto. Le sue parole: “Lavoro come psicologa infantile, lavoro in smart working per le varie strutture”.

Poi la sua condizione: “Lo dico subito, sono una donna madre, ho una bimba di un anno e mezzo. Spero che non ti faccia scappare questa cosa qui”. Poi l’abbandono da parte del compagno “con la sua nuova fiamma, rumena” 24 ore dopo la nascita di Diana. Il tutto raccontato in un audio inviato per presentarsi a qualcuno con cui stava ancora facendo conoscenza.

Nonostante la delusione dell’ex compagno, Alessia Pifferi raccontava di stare “crescendo mia figlia nel migliore dei modi”.