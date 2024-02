Alessia Pifferi nei guai dopo la perizia psichiatrica: le immagini della casa dove è morta la figlia Diana

Alessia Pifferi è capace di intendere e volere: lo stabilisce la perizia disposta circa quattro mesi fa d’ufficio dalla Corte d’Assise di Milano sulla madre 38enne di Milano indagata con l’accusa di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di appena 18 mesi.

A seguito di questa perizia, dunque, Alessia Pifferi potrebbe veder decadere la possibilità di puntare a una riduzione della pena per l’eventuale condanna per omicidio volontario aggravato per il quale è previsto l’ergastolo. Alessia Pifferi, ricordiamo, dal 14 al 20 luglio ha lasciato sua figlia Diana da sola in casa con “due biberon di latte, due bottigliette d’acqua e una di ‘teuccio'” per trascorrere alcuni giorni a Leffe insieme al compagno.

Al suo ritorno a casa, la figlia era morta per disidratazione. ‘Mattino Cinque’ ha trasmesso in esclusiva le immagini girate dagli inquirenti all’interno della casa di Ponte Lambro (Milano) dopo la tragedia.

Gli oggetti e gli indumenti di Alessia Pifferi si trovavano ovunque, con il particolare dell’abito rosso da sera – lo stesso indossato dalla 38enne in una delle prime foto diffuse dai media – mentre molti peluche della piccola Diana erano assiepati sul bidet. Nel frigo, inoltre, oltre ad avanzi di cibo erano presenti lattine di birra aperte.