Il video girato dalla Scientifica nella casa di Alessia Pifferi: il sopralluogo dopo la morte di Diana

L’interno della casa di Alessia Pifferi è come una fotografia: nel monolocale di Ponte Lambro gli uomini della Scientifica sono entrati per la seconda volta il 28 ottobre 2022 e la redazione di ‘Quarto Grado’ ha mandato in onda le immagini originali. All’interno dell’appartamento tutto è rimasto a quel momento in cui Alessia Pifferi, rientrata da Leffe, ha scoperto che la figlia Diana era morta.

Nei pochi metri quadri in cui Alessia Pifferi viveva con la piccola Diana ci sono tante tracce della mamma, poche della figlia: i vestiti di Alessia sono ovunque, e accanto al letto ci sono i due trolley che la donna aveva portato con sé in quei 6 giorni di vacanza d’amore. Sono aperti e vuoti, e il loro contenuto riversato sul divano. Probabilmente le valigie sono state svuotate dai colleghi del sopralluogo precedente, suppongono gli autori delle riprese. Forse Alessia Pifferi ha avuto il tempo di disfare le valigie prima di scoprire che Diana fosse morta? Difficile rispondere.

Nel bagno vediamo i peluche di Diana stipati dentro il bidet e il vestito rosso di Alessia, quello indossato in quella famosa foto, appeso accanto alla doccia. La bigiotteria della donna è lì, presente, anche nel bagno. La telecamera riprende l’interno del frigo, dove troviamo lattine di birra aperte e avanzi di cibo. Sul tavolo, per un motivo non meglio specificato, c’è l’atto di nascita di Diana.