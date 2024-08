Spari in spiaggia a San Pietro Vernotico vicino Brindisi: proiettile vagante ferisce un ragazzo di 20 anni

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia sfiorata a Campo di Mare, marina di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. Un ragazzo di 20 anni è rimasto ferito, fortunatamente non in maniera grave, da un proiettile vagante sparato in spiaggia nella notte di Ferragosto, tra mercoledì 14 e giovedì 15 agosto.

Gli spari a San Pietro Vernotico (Brindisi): proiettile ferisce un 20enne

Non è chiara la dinamica di quanto avvenuto sulla spiaggia del Comune pugliese, dove sarebbero state presenti circa 20 persone. Lo riporta TGcom24.it.

Sulla vicenda stanno attualmente indagando i carabinieri locali.

L’episodio è avvenuto a Campo di Mare, marina di San Pietro Vernotico, vicino Brindisi

Il 20enne non è grave ed è stato dimesso dopo essere stato trasportato in ospedale.

L’ipotesi dei festeggiamenti per il Ferragosto

Sarebbero diversi i testimoni che hanno affermato di aver sentito colpi di arma da fuoco mentre si trovavano nel lido.

Le forze dell’ordine non escludono che gli spari fossero legati ai festeggiamenti per il Ferragosto.

Questi ultimi sarebbero partiti da una zona sopraelevata rispetto alla spiaggia.

Spari al lido di Torre Annunziata

Lo scorso venerdì 19 luglio due uomini col volto coperto hanno fatto irruzione nella spiaggia di Torre Annunziata, vicino Napoli. I due sconosciuti avrebbero impugnato una pistola e un fucile a pompa.

I killer si sarebbero soffermati prima all’ingresso dello stabilimento balneare Lido Azzurro e poi sulla spiaggia occupata dai bagnanti.

L’agguato sarebbe fallito in quanto l’obiettivo non era presente nel momento dell’arrivo della coppia, che nel frattempo ha seminato il panico tra i presenti.