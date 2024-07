Spari nel lido di Torre Annunziata, killer a volto coperto armati in spiaggia e panico tra i bagnanti

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Due uomini dal volto coperto sarebbero entrati nel lido di Torre Annunziata con il chiaro intento di aprire il fuoco contro un non meglio precisato obiettivo, secondo le prime indiscrezioni: fallita l’operazione, i due sconosciuti si sarebbero dati alla macchia lasciandosi dietro una serie di spari in aria, seminando il panico tra i bagnanti. Ora è caccia all’uomo.

Spari nel lido di Torre Annunziata

La notizia è dell’ultima ora. Secondo Ansa, nel pomeriggio di venerdì 19 luglio due uomini col volto coperto avrebbero fatto irruzione nella spiaggia di Torre Annunziata. Secondo le prime indiscrezioni i due sconosciuto avrebbero impugnato una pistola e un fucile a pompa.

I killer si sarebbero soffermati prima all’ingresso dello stabilimento balneare e poi sulla spiaggia occupata dai bagnanti. Dalle prime notizie emerge che i due probabilmente cercavano qualcuno.

Spari tra i bagnanti nel lido di Torre Annunziata (Napoli). Due uomini incappucciati hanno seminato il panico in spiaggia entrando armati nello stabilimento balneare, poi si sono allontanati esplodendo dei colpi per aria

Secondo le ipotesi, l’agguato sarebbe fallito in quanto l’obiettivo non era presente nel momento dell’arrivo dei killer, ma è altrettanto probabile che il bersaglio si sia allontanato quando si è reso conto di essere sotto tiro.

Ciò che è certo, è che i due individui con il volto occultato hanno lasciato lo stabilimento sparando per aria e seminando il panico tra le persone presenti sulla spiaggia.

Una prima ricostruzione

Ansa riporta che i due killer si sarebbero presentati all’ingresso dello stabilmento lido Azzurro, il più noto tra gli abitanti di Torre Annunziata (Napoli), con il volto nascosto in un caso integrale.

L’episodio ha avuto luogo intorno alle 17, un orario di grande affluenza per i bagnanti attirati sulla spiaggia dalle temperature roventi. Improvvisamente i due hanno cominciato a muoversi rapidamente tra le persone, con le armi in vista. Tutto si sarebbe consumato in pochi minuti.

Quindi, poco dopo, i due sconosciuti hanno lasciato il lido sparando per aria, probabilmente per guadagnare l’uscita dello stabilimento senza ostacoli e più velocemente.

Le indagini

Subito dopo l’evento, al lido Azzurro sono arrivati i carabinieri e la polizia. Il commissariato locale sta conducendo le indagini. In primo luogo, gli inquirenti hanno trovato la spiaggia vuota, ad eccezioni di alcuni bagnanti rimasti sul luogo dell’episodio in evidente stato di choc.

Gli agenti dovranno acquisire le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona per individuare i due killer. In secondo luogo, gli investigatori cercano di capire chi fosse l’obiettivo di un’azione che avrebbe tutta l’aria di una spedizione punitiva.

Nel mese di giugno 30 indagati sono stati arrestati al termine di una maxi operazione anti camorra a Napoli. Nella città partenopea, infatti, sarebbe in corso una nuova guerra tra clan.