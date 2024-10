Sparatoria negli Usa vicino all'Università del Tennessee a Nashville, un morto e 9 feriti tra cui un 12enne

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Morte all’università. Vicino all’ateneo di Nashville, negli Usa, si è svolta una sparatoria nella quale una persona è morta e nove sono rimaste ferite. Coinvolti anche alcuni adolescenti molto giovani, uno dei quali avrebbe 12 anni.

La sparatoria di Nashville

Il 12 ottobre attorno alle 17:00 ora locale a Nashville, in Tennessee, quando in Italia era mezzanotte del 13 ottobre, è avvenuta una sparatoria tra due gruppi di persone nei pressi della Tennessee State University.

Secondo le testimonianze, sarebbero stati due gruppi a causare il conflitto a fuoco nelle strade della città. In tutto sarebbero state coinvolte tra le 30 e le 40 persone, stando a quanto riportato dalla rete statunitense Cbs.

Fonte foto: 123RF Lo Stato del Tennessee

Nelle stesse strade dove è avvenuta la sparatoria si era tenuta, in mattinata, la homecoming parade della Tennessee State University, una cerimonia in cui gli ex studenti tornano alla propria università per far visita a professori ed ex compagni di corso.

Il bilancio della sparatoria: un morto e nove feriti

Molti volontari dei vigili del fuoco, che negli Usa hanno spesso anche ruolo di primo soccorso medico, sono accorsi sul luogo della sparatoria subito dopo che questa era terminata. Diverse squadre erano ancora in servizio dopo la homecoming parade.

I soccorritori sono riusciti a trasportare in ospedale 9 feriti, tra cui anche alcuni ragazzi giovanissimi, tra i 12 e i 14 anni. Uno dei feriti sarebbe tra le persone che hanno sparato. I vigili del fuoco hanno però anche trovato un morto tra le persone rimaste a terra dopo la sparatoria. Si tratta di un ragazzo di 24 anni.

Tra i pazienti ricoverati in ospedale a seguito della sparatoria c’è anche una donna di 55 anni, che sarebbe in condizioni critiche. La polizia di Nashville ha però affermato che nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Indaga la polizia di Nashville

Il comandante della polizia di Nashville Anthony McClain ha dichiarato che al momento le autorità stanno ancora indagando sulle ragioni della sparatoria, ma non dovrebbe esserci un collegamento diretto con l’università.

Il conflitto a fuoco sarebbe nato tra due gruppi di persone che stavano litigando a seguito di uno degli eventi legati alla homecoming parade. I proiettili avrebbero poi raggiunto i curiosi che si erano avvicinati per vedere cosa stesse succedendo.