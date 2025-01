Sparatoria a Tel Aviv alla vigilia della tregua Israele - Hamas: uomo ucciso dopo attacco con coltello

Sparatoria a Tel Aviv. Un giovane armato di coltello ha colpito i passanti in via Levontin, ferendo un uomo di 30 anni. L’assalitore è stato ucciso dalla polizia. L’incidente arriva a ridosso dell’imminente tregua tra Israele e Hamas, il cui inizio è fissato alle 8:30 di domenica 19 gennaio. La zona è stata messa in sicurezza e le forze dell’ordine hanno avviato perlustrazioni con elicotteri per escludere altre minacce.

Sparatoria a Tel Aviv

Sabato 18 gennaio Salah Yahye, 19 anni, originario di Tulkarem, in Cisgiordania, ha attaccato i passanti in una strada centrale di Tel Aviv. Durante l’aggressione, il giovane ha ferito un uomo di 30 anni, trasportato rapidamente in ospedale. Le sue condizioni sono stabili.

Come riporta Ansa, la polizia israeliana è intervenuta tempestivamente, aprendo il fuoco sull’aggressore e uccidendolo sul posto.

Fonte foto: IPA

La polizia israeliana nel centro di Tel Aviv

L’episodio è stato classificato come un attacco terroristico e le autorità stanno conducendo indagini per accertare se Yahye avesse complici o legami con organizzazioni estremiste.

La tregua tra Israele e Hamas

Questo attacco arriva alla vigilia di una tregua fondamentale tra Israele e Hamas, che entrerà in vigore domenica 19 gennaio alle ore 8:30. L’accordo, mediato da Qatar, Egitto e Stati Uniti, mira a fermare le ostilità nella Striscia di Gaza con uno scambio di prigionieri.

Israele libererà circa 1.000 detenuti palestinesi in cambio di 33 ostaggi israeliani.

Nonostante l’intesa, episodi come quello di Tel Aviv mettono in evidenza le fragilità e i rischi di nuove escalation. La fiducia reciproca tra le parti appare ancora lontana.

Reazioni e rafforzamento della sicurezza

L’episodio ha provocato reazioni immediate: il governo israeliano ha ordinato un’intensificazione delle misure di sicurezza in tutte le città, soprattutto a Tel Aviv. Pattugliamenti straordinari e controlli rinforzati sono stati attivati per prevenire ulteriori attacchi.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha condannato l’attacco, dichiarando che non sarà tollerata alcuna violenza che possa mettere in pericolo i cittadini o compromettere la tregua.

Nel frattempo, mediatori internazionali continuano a lavorare affinché il cessate il fuoco rappresenti un primo passo verso la stabilità nella regione.