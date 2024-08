Spara in strada alla moglie a Collegno vicino Torino: "Mi hai rovinato la vita", poi si suicida. Lei è morta

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Tragedia a Collegno, vicino Torino, dove intorno alle 11:00 di lunedì 19 agosto in piazza davanti al municipio un uomo ha sparato alla moglie, gridando: “Mi hai rovinato la vita”, prima di rivolgere l’arma contro se stesso, togliendosi la vita. La donna, gravemente ferita, è stata trasportata d’urgenza al più vicino pronto soccorso, ma è poi morta in ospedale.

Spara alla moglie in strada a Collegno e poi si uccide

L’aggressore 81enne si chiamava Francesco Longhitano, la compagna 82enne Anna Lupo. La pistola utilizzata, secondo le prime indagini, risulterebbe regolarmente registrata. Sono in corso accertamenti da parte della procura.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare la donna, gravemente ferita, direttamente in strada. Le sue condizioni sono apparse subito estremamente gravi.

La tragedia si è consumata a Collegno, vicino Torino.

Il racconto della tragedia

La dinamica dell’evento è stata sconvolgente per i residenti. Angelo Ciaccio, 59 anni, che abita poco distante, a La Repubblica ha raccontato: “Ero a casa e ho sentito dei colpi, poi il silenzio. Subito dopo ho udito le sirene della polizia e dei carabinieri: è una tragedia”.

A Collegno sono arrivati i carabinieri del nucleo rilievi e i militari di Rivoli, insieme agli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche del nucleo operativo provinciale dell’Arma. Le forze dell’ordine hanno delimitato l’area per consentire i rilievi necessari e raccogliere tutte le prove utili all’indagine.

Un’intera comunità sotto shock

Dai primi riscontri emerge che i due anziani erano pensionati e la loro relazione ultimamente sembra essere caratterizzata da tensioni continue, culminate nel gesto estremo dell’uomo.

La comunità è sotto shock per un dramma che si è consumato in pieno giorno, in una zona centrale della cittadina.

