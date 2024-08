Bimba muore investita all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino: era con la madre che chiedeva l'elemosina

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Esmeralda è morta. La bimba di due anni di origini rom, nella giornata di lunedì 12 agosto, è stata investita a Torino da una donna 57enne che stava effettuando una manovra al volante della sua auto nel parcheggio dell’ospedale San Giovanni Bosco.

Torino, bimba morta dopo essere stata investita all’ospedale San Giovanni Bosco

Subito dopo l’incidente sono intervenuti alcuni passanti, che hanno portato la bimba all’interno dell’ospedale. Poi il trasferimento in prognosi riservata all’ospedale Regina Margherita.

Purtroppo Smeralda non ce l’ha fatta: si è spenta intorno a mezzogiorno di martedì.

L’intervento dei carabinieri e le indagini

Sul luogo dell’investimento sono intervenuti immediatamente gli uomini dei carabinieri, che stanno indagando sulla tragedia. Sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.

Esmeralda, al momento del dramma, si trovava insieme alla madre che era nel parcheggio a chiedere l’elemosina. A un certo punto l’automobilista di 57 anni, uscendo dal parcheggio, l’ha travolta inavvertitamente.

Fonte foto: ANSA

I soccorsi

La piccola, dopo essere stata investita, è stata medicata e intubata nel pronto soccorso del San Giovanni Bosco. Per due volte è andata in arresto cardiaco.

Per via delle condizioni critiche i medici hanno optato per il trasferimento al Regina Margherita di Torino, dove la bimba è stata ricoverata nel reparto di rianimazione, con fratture alle gambe e diversi traumi al torace e all’addome.

Il politrauma ha innescato un’insufficienza multiorgano e per Esmeralda non c’è stato niente da fare. Si è spenta dopo un terzo arresto cardiaco.

Donna che ha investito la bimba colpita da un malore

Dopo l’incidente, la donna è stata colpita da un malore ed è stata curata al San Giovanni Bosco, dove sono giunte decine di persone della comunità rom.

Ci sono anche stati problemi di ordine pubblico. Prima al San Giovanni Bosco e poi al Regina Margherita, il gruppo di persone rom ha avuto atteggiamenti per cui è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Infatti, per riportare la calma, sono serviti gli agenti del battaglione dei carabinieri e quelli di alcune pattuglie della polizia.