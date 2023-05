Spara a una 14enne che gioca a nascondino nel suo giardino negli Stati Uniti: arrestato 58enne

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Una ragazza di 14 anni è stata ferita alla testa da un colpo di arma da fuoco da un uomo mentre stava giocando a nascondino. L’episodio è avvenuto in Louisiana negli Stati Uniti. Il proprietario dell’abitazione, David Doyle, 58 anni, è stato arrestato. Con gli agenti si sarebbe giustificato dicendo di aver impugnato la pistola dopo aver visto “delle ombre intorno alla sua casa”. L’adolescente non sarebbe in pericolo di vita.

Spara a 14enne nel suo giardino: l’episodio

L’episodio è avvenuto a Sparks, piccola località rurale statunitense di 700 abitanti a sud-ovest della Louisiana, non lontano dal confine con il Texas. Secondo le ricostruzioni fatte dall’ufficio dello sceriffo della contea di Calcasieu, l’uomo è uscito di casa e vedendo delle persone che correvano nella sua proprietà ha cominciato a sparare e “senza volerlo” ha colpito la ragazza.

La polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione di una sparatoria, ma arrivata sul posto ha scoperto che alcuni bambini stavano giocando a nascondino nella zona e si erano nascosti nella proprietà del vicino.

Le condizioni della 14enne

I colpi esplosi dal 58enne avrebbero colpito la 14enne alla nuca, ma la ragazzina è stata trasporta in ospedale per delle ferite non gravi e non viene considerata in pericolo di vita.

L’uomo è stato arrestato ed incriminato per aggressione a mano armata aggravata e quattro accuse di assalto con arma da fuoco aggravato. Portato al penitenziario Calcasieu Correctional Center, Doyle rimane in prigione con una cauzione fissata a 300mila dollari.

I precedenti negli Usa

Quello ai danni della 14enne in Louisiana è solo l’ennesimo episodio di adolescenti colpiti da arma da fuoco dai proprietari di casa negli Stati Uniti. Il 13 aprile un 16enne di nome Ralph Yarl è stato ferito alla testa da un uomo che ha sparato dopo che il ragazzino aveva per sbaglio suonato alla sua porta, a Kansas City.

Soltanto due giorni dopo una ragazza di 20 anni, Kaylin Gillis, è stata uccisa da un uomo che ha sparato sulla sua auto dopo essere entrata per sbaglio nel vialetto di casa sua. Il 19 aprile, in Texas due cheerleader di 18 anni sono state ferite dopo aver tentato di entrare in un’auto sbagliata.