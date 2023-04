Uomo spara a due cheerleader salite sulla sua auto per sbaglio in Texas: avevano appena finito gli allenamenti

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Due giovani ragazze sono state ferite a colpi di pistola perché stavano entrando nell’auto sbagliata. È successo negli Stati Uniti, nel parcheggio di un supermercato di Elgin, vicino Austin (Texas). Al termine di un allenamento una delle ragazze ha aperto la portiera di un’auto che non era sua. Seduto all’interno della vettura c’era un uomo che, poco dopo, ha impugnato una pistola e ha sparato contro l’auto in cui si trovavano le altre ragazze.

Spari contro due cheerleader, una è grave

Il bilancio è di due giovani ferite, di cui una in modo grave. La cheerleader che ha riportato le ferite più gravi si chiama Payton Washington, trasportata in eliambulanza in ospedale.

L’altra ragazza ferita si chiama Heather Roth. Le due ragazze, dopo un allenamento, si erano fermate in un supermercato.

Tragica diretta su Instagram

La polizia di Elgin ha arrestato il responsabile dell’aggressione armata. Si tratta del 25enne Tello Rodriguez Jr, in manette con l’accusa di condotta mortale.

I dettagli della vicenda sono stati raccontati in una diretta live su Instagram dalla stessa Heather Roth, che, come le compagne, appartiene alla squadra di cheerleader della Woodlands Elite Cheer Co. È stata lei ad aprire la portiera dell’auto (presa a noleggio) che pensava fosse sua.

Quando l’uomo si è avvicinato alla vettura le ragazze, pensando che volesse scusarsi, hanno abbassato il finestrino. Ma il 25enne ha cominciato a sparare.

Gli altri fatti di sangue negli Usa

La scia di sangue negli Stati Uniti sembra inarrestabile. Nei giorni scorsi un 16enne afroamericano, Ralph Yarl, è stato ferito da un uomo dopo aver suonato all’indirizzo sbagliato nella città di Kansas City.

Sabato 15 aprile la 20enne Kaylin Gills è stata uccisa dal proprietario di caso dopo essere entrata, per sbaglio, nel suo vialetto. L’episodio è accaduto in una zona rurale dello stato di New York.

Questi incidenti hanno riacceso il dibattito sul possesso e l’utilizzo di armi da fuoco nel Paese.