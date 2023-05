SONDAGGIO - Ondata di maltempo e nuova tragedia al Nord Italia: poteva essere evitata?

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Una nuova forte ondata di maltempo sta interessando il Nord Italia, causando notevoli disagi e, purtroppo, provocando anche alcune morti.

Durante la notte tra martedì 2 e mercoledì 3 maggio, le zone del Ravennate e del Bolognese, in Emilia Romagna, sono state colpite da alluvioni e crolli dovuti alle forti piogge, che hanno causato anche l’esondazione di alcuni fiumi. Centinaia di persone sfollate sono state soccorse dai Vigili del Fuoco.

Due persone sono purtroppo decedute: a Fontanelice, in provincia di Bologna, una persona è stata trovata senza vita sotto le macerie di una casa crollata per una frana. A Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, un uomo di oltre 80 anni è morto travolto dalle acque del Senio esondato.

E voi cosa ne pensate? Questa nuova tragedia poteva essere evitata? Ditecelo partecipando al nostro sondaggio:

IMPORTANTE: se il sondaggio non viene visualizzato nella modalità corretta clicca qui.

Il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ricordiamo che ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta.