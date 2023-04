SONDAGGIO - Nicola Gratteri riaccende il dibattito sulle intercettazioni a Le Iene: secondo voi servono o no?

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, è stato intervistato da Luigi Pelazza nell’ultima puntata de ‘Le Iene’, andata in onda martedì 11 aprile. Il magistrato vive da anni sotto scorta per la sua lotta alla ‘ndrangheta: precisamente, dal 1989. Lui stesso ha deciso di raccontarsi ai microfoni del programma, dicendo anche la sua sull’ormai annoso tema delle intercettazioni.

Il ministro della Giustizia del Governo Meloni, Carlo Nordio, più volte ha criticato l’uso che se ne fa attualmente, non risparmiando critiche ai pm antimafia, invitando il Parlamento a non farsi dettare la linea da loro.

Ma cosa ne pensa Gratteri? Secondo lui “quando un collaboratore ti racconta un omicidio, hai bisogno di un riscontro. C’è da dire, che poi hanno spiegato al ministro come funziona e lui ha specificato che quelle frasi sulle intercettazioni non includevano indagini su mafia e terrorismo. Ma è importante che non vengano limitate nemmeno nell’ambito della pubblica amministrazione”.

Secondo il magistrato, infatti, “spesso lo snodo tra politica e criminalità passa per la pubblica amministrazione. Se le indagini si bloccano su quel fronte, quello è grave”.

Nordio definisce il costo delle intercettazioni “esorbitante”. Vorrebbe limitarne l’utilizzo e vorrebbe anche eliminare il Trojan, definito “strumento incivile”. In ogni caso, ha ribadito che la riforma non toccherebbe mafia e terrorismo, come ricordato anche da Gratteri a ‘Le Iene’.

E voi cosa ne pensate? Le intercettazioni andrebbero riviste con una riforma? Dite la vostra partecipando al sondaggio:

