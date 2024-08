SONDAGGIO – Lo Ius scholae infiamma la politica: tu sei a favore o contro?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Nelle ultime settimane l’ipotesi di introdurre lo Ius scholae in Italia ha infiammato il dibattito politico. Le sinistre invocano da sempre misure per riconoscere la cittadinanza dei nuovi italiani, mentre le destre hanno sempre frenato sostenendo che l’Italia, in termini assoluti, è già al primo posto in Europa per numero di cittadinanze concesse (il 22% del totale nel 2022 secondo l’Eurostat).

Recentemente Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, si è sfilato dalla maggioranza sostenendo che i tempi siano ormai maturi per parlare di Ius Scholae. Tajani è stato accusato, soprattutto dalla Lega, di voler ammiccare alle opposizioni e di voler minare la stabilità della maggioranza. Il diretto interessato ha rimandato le critiche indietro: “Siamo fedeli agli alleati e agli elettori, ma ognuno è libero di avere delle idee e fare delle proposte”.

Il dibattito sullo Ius scholae ha raggiunto il massimo della tensione quando l’eurodeputato leghista Roberto Vannacci si è abbandonato a critiche dure e colorite.

Per Ius scholae si intende il diritto di acquisire la cittadinanza al compimento di un ciclo di studi. Nello specifico, il testo depositato in Parlamento prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana per i giovani con genitori immigrati ma nati in Italia oppure arrivati prima del compimento dei 12 anni, che risiedano legalmente e che abbiano frequentato regolarmente almeno 5 anni di studio nel nostro Paese, in uno o più cicli scolastici.

Voi che ne pensate? Dite la vostra partecipando al sondaggio (vi ricordiamo che il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta).

Se il sondaggio non viene visualizzato nella modalità corretta clicca qui.