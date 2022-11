SONDAGGIO - Lavori socialmente utili per gli studenti violenti: sei d'accordo con il ministro Valditara?

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Lavori socialmente utili per gli studenti violenti. È quanto proposto dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara per tutti coloro che mettono a rischio la sicurezza tra i banchi di scuola macchiandosi di atti indisciplinati.

Secondo il titolare del dicastero è arrivato il momento di trovare efficaci soluzioni per arginare il fenomeno e far rispettare una volta per tutte le regole. L’idea sarebbe quindi quella di andare oltre la sospensione come atto di educazione e punizione per gli alunni. In merito alla proposta dei lavori socialmente utili l’opposizione, in particolare il Partito Democratico, si è già detta contraria.

