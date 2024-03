SONDAGGIO - La Rai smentisce le voci su Amadeus come conduttore di Sanremo 2025: chi vorresti al suo posto?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Mercoledì 13 marzo la Rai ha deciso di uscire con un comunicato stampa ufficiale per smentire le voci su un presunto accordo con Amadeus per riproporlo come conduttore del Festival di Sanremo 2025: “Le notizie riportate da alcuni organi d’informazione su un accordo raggiunto tra l’Azienda e Amadeus per la conduzione della 75^ edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo sono da ritenersi totalmente infondate“.

L’amministratore delegato dell’azienda, Roberto Sergio, ha sottolineato a LaPresse come la notizia sia “totalmente falsa” e che “è grave che simili notizie vengano date avventatamente e senza adeguate verifiche. Così si fa soltanto del male all’azienda”.

Nel frattempo Agipro ha diramato le quote dei possibili conduttori dell’edizione 2025: c’è anche Amadeus, anche se in pole troviamo Alessandro Cattelan, seguito da Stefano De Martino. Podio completato da Carlo Conti, già direttore artistico dal 2015 al 2017, quindi Maria De Filippi (che aveva affiancato Conti proprio nel 2017).

E poi Fabio Fazio e Paolo Bonolis, anche loro già conduttori in passato, oppure i cantanti Laura Pausini e Gigi D’Alessio, o ancora Ilary Blasi e Barbara D’Urso.

