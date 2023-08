SONDAGGIO - La benzina è tornata a prezzi record in Italia: serve un nuovo intervento del governo?

A distanza di alcune settimane dall’introduzione dei cartelli con i prezzi medi del carburante, la benzina è tornata a registrare valori record in Italia.

Ha fatto discutere, in particolare, il prezzo della benzina in modalità self praticato da un distributore sull’autostrada A8 Milano-Varese: qui è stato segnalato un costo per la benzina in modalità self pari a 2,722 euro a litro. Assoutenti, proprio sul caso in questione, ha richiesto l’intervento della Guardia di Finanza.

Il prezzo della benzina, al di là del caso specifico del distributore sull’autostrada A8 Milano-Varese, continua in ogni caso a far discutere gli italiani. Secondo alcuni, è necessario un nuovo intervento del governo.

E voi che ne pensate? Serve un nuovo provvedimento del governo o presto si vedranno i risultati dell’introduzione della misura dei cartelli con i prezzi medi? Dite la vostra partecipando al nostro sondaggio:

IMPORTANTE: se il sondaggio non viene visualizzato nella modalità corretta clicca qui.

Il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ricordiamo che ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta.