SONDAGGIO - Il Governo Meloni vieta vendita e importazione di cibi e carne sintetica: sei d'accordo?

Nuovi fondi, ma anche nuovi divieti. Martedì 28 marzo il Consiglio dei ministri ha stanziato 5 miliardi di euro per rinnovare gli sconti taglia-bollette e mettere una toppa al buco da 2,2 miliardi del payback che pesa sulle aziende del biomedicale. Non ha invece approvato il ddl Concorrenza (che rappresenta uno degli obiettivi del Pnrr per il 2023), dando però il via libera a uno scudo per i reati fiscali. Il provvedimento più celebrato dal Governo è comunque lo stop ai cibi sintetici e soprattutto alla carne sintetica, cui viene dedicata per intero la conferenza stampa post Cdm.

Francesco Lollobrigida, ministro per le Politiche agricole, ha sottolineato (affiancato dal ministro della Salute, Orazio Schillaci) che “l’Italia dice no ai cibi sintetici e alla carne sintetica” e che la norma sancisce il divieto di produzione, commercializzazione, importazione“. Tutto questo vale anche per i mangimi sintetici. Il ministro ha aggiunto che il disegno di legge serve a sventare il rischio “di ingiustizia sociale, in una società in cui i ricchi mangiano bene e i poveri no“. Il principio base è quello di “precauzione”, ha dichiarato invece il ministro Schillaci. La carne sintetica, oggi, è prodotta soprattutto negli Stati Uniti e a Singapore.

