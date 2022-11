SONDAGGIO – Humanity 1, braccio di ferro a Catania tra ONG e Governo: da che parte stai?

Il livello di tensione tra Governo e Ong è altissimo. La nave Humanity 1 si rifiuta di lasciare il porto di Catania senza far prima scendere tutte le persone a bordo, anche perché – ha dichiarato il comandante Joachim Ebeling – “sarebbe contro le leggi andare via con i sopravvissuti, come ci hanno spiegato gli avvocati”.

Come sottolineato anche da Medici senza Frontiere, un’operazione di soccorso può considerarsi terminata solo se tutti i sopravvissuti vengono portati in un luogo sicuro.

Da parte sua, il Governo italiano – così come il Papa – chiede che anche altri Paesi europei si facciano carico di una quota dei migranti.

