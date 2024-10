SONDAGGIO - Due anni di Governo Meloni, sei soddisfatto dell'operato della premier?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sono passati due anni dal 22 ottobre 2022, giorno dell’insediamento del Governo Meloni, il primo guidato da una donna nella storia della Repubblica italiana.

La premier, in occasione della ricorrenza, ha pubblicato un video sui social in cui ha dichiarato che “se mi guardo indietro, penso soprattutto che non mi sono mai risparmiata. Penso anche che sono soddisfatta dei risultati e dei traguardi che in questi due anni abbiamo raggiunto per l’Italia e sono anche consapevole di quanto lavoro ci sia ancora da fare”.

Giorgia Meloni ha promesso che “nei prossimi anni continueremo a lavorare con determinazione, con impegno, per consolidare questi risultati e per rispettare integralmente il patto che abbiamo sottoscritto con i cittadini italiani”.

Fonte foto: ANSA La premier, Giorgia Meloni

La leader di Fratelli d’Italia ha aggiunto di aver restituito al Paese “una nuova centralità sulla scena internazionale, abbiamo rilanciato la crescita economica e l’occupazione, abbiamo raggiunto diversi record storici: mai così tanti posti di lavoro, mai così tanti posti di lavoro stabili, mai così tanti contratti a tempo indeterminato, mai così tante donne che lavorano“.

Ha poi parlato anche della Sanità, a cui è stato “destinato un livello di risorse che mai nessun Governo aveva destinato in precedenza”.

Voi che ne pensate? Siete soddisfatti dei due anni di Governo Meloni?

Dite la vostra partecipando al sondaggio (vi ricordiamo che il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta).

Se il sondaggio non viene visualizzato nella modalità corretta clicca qui.