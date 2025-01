SONDAGGIO - Coppia Donald Trump - Elon Musk, se fossero in Italia li voteresti?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Il legame tra l’Italia di Giorgia Meloni e l’amministrazione Usa guidata da Donald Trump è evidentemente solido. La premier è stata l’unica leader europea a essere stata invitata all’Inauguration Day. Ma anche i rapporti con Elon Musk sono strettissimi, a tal punto che il New York Times ha parlato anche di un coinvolgimento dell’uomo più ricco del pianeta nella liberazione di Cecilia Sala.

Ma Trump e Musk sono soprattutto divisivi. Dopo l’insediamento del 47° presidente Usa, anche in Italia si è parlato del saluto romano dell’imprenditore, con un ruolo attivo alla Casa Bianca.

Le opposizioni sono insorte, mentre a destra si è derubricato il saluto a un semplice slancio fisico oppure – come per esempio Maurizio Gasparri – si è detto che quel video, che ha fatto il giro del mondo, proprio non si è visto.

Oppure, come ha fatto Andrea Stroppa, referente di Musk in Italia, si è descritto il presunto saluto romano come una sorta di effetto collaterale dell’autismo.

Resta il fatto che in tanti, in Italia, come emerge dai social, invidiano agli americani sia Trump sia Musk.

Se fossero italiani li voteresti? Dite la vostra partecipando al sondaggio (vi ricordiamo che il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta).