Elon Musk e il saluto romano, Andrea Stroppa di inneggiare al fascismo: il tweet cancellato e la spiegazione

Fa ancora molto discutere il presunto saluto romano fatto da Elon Musk nel corso delle celebrazioni per l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, specialmente per un tweet, pubblicato e poi rimosso dopo le numerose critiche, pubblicato su X dal referente italiano del magnate sudafricano, Andrea Stroppa, che lo ha poi sostituito con una spiegazione dell’accaduto.

Il saluto romano di Elon Musk

Nella giornata di ieri – lunedì 20 gennaio 2025 – si sono tenute le celebrazioni per l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, alle quali non poteva certamente mancare Elon Musk, nominato capo del Dipartimento per l’efficienza governativa.

Musk ha poi tenuto un intervento alla Capital One Arena di Washington, ringraziando sia il Donald Trump che tutti i sostenitori che “hanno reso possibile” il ritorno del Tycoon alla guida del Paese.

Il saluto romano di Elon Musk, che il referente Andrea Stroppa ha interpretato in un tweet come un gesto causato dall'autismo del quale soffre il miliardario

Al termine del suo intervento, Elon Musk ha fatto (per ben due volte) un gesto molto simile a un saluto romano, che in poco tempo è diventato virale, richiamando allo scontro digitale antifascisti e sostenitori o simpatizzanti di certe politiche di estrema destra.

Il tweet di Andrea Stroppa

A gettare benzina sul fuoco ci ha poi pensato Andrea Stroppa, referente italiano di Elon Musk, che sul suo profilo X ha postato questo commento: “L’Impero Romano è tornato, a cominciare dal saluto romano”.

Un tweet che è durato però poco, dato che nel giro di pochi minuti è stato cancellato. Non abbastanza velocemente però, dato che ha fatto comunque il giro del web italiano. Stroppa ha quindi cercato di mettere una pezza, con un secondo post nel quale ha cercato di dare una interpretazione diversa del gesto di Musk.

“A Elon non piacciono gli estremisti! Quel gesto, che alcuni hanno scambiato per un saluto nazista, è semplicemente Elon, che è autistico, che esprime i suoi sentimenti dicendo ‘voglio darti il mio cuore’. È esattamente ciò che ha comunicato al microfono” ha detto Stroppa nel suo post.

La passione di Stroppa per l’antica Roma

Stroppa ha però continuato a postare in merito, nel tentativo di chiarire ulteriormente le sue intenzioni: “I riferimenti sono esclusivamente legati all’antica Roma. Per questo ho scritto ‘Roman Empire’, rivolgendomi agli utenti americani che hanno visto il gesto di saluto nella serie HBO su Roma”.

“Tuttavia, selettivamente, voi in buonafede, interpretate il tutto come un richiamo al nazi-fascismo, una connessione che esiste solo nelle vostre menti – ha spiegato Stroppa – Ho cancellato il post non appena mi sono reso conto che, mentre io vedo Roma, voi vedete il ventennio”.

Negli ultimi mesi Stroppa ha comunque postato diversi contenuti a tema “Impero Romano”, molti dei quali, generati con l’intelligenza artificiale, hanno come protagonisti Musk, Trump e addirittura Giorgia Meloni, vestiti come cittadini dell’antica Roma.