SONDAGGIO - Alessandro Giuli ministro della Cultura: sei d'accordo con la nomina anche se non ha la laurea?

Gennaro Sangiuliano si è dimesso da ministro della Cultura. L’incarico, dopo poche ore, è stato affidato ad Alessandro Giuli, giornalista con un passato in Meridiano Zero, movimento politico di estrema destra. Immediatamente, più che la sua militanza giovanile, ha fatto discutere il fatto che sia finito al Ministero senza una laurea.

In sua difesa è intervenuto il direttore del Giornale, Vittorio Feltri, che rispondendo a un lettore ha scritto che non serve una laurea per essere colti, facendo poi una serie di esempi illustri: Enzo Biagi, Giorgio Bocca, Oriana Fallaci, Eugenio Montale, Umberto Saba, Gabriele D’Annunzio, Benedetto Croce, Grazia Deledda, Salvatore Quasimodo, Guglielmo Marconi.

Poi ha aggiunto che “l’unico Nobel italiano per la Letteratura che fosse laureato fu Luigi Pirandello“.

Fonte foto: ANSA Alessandro Giuli, il nuovo ministro della Cultura, durante il giuramento davanti a Sergio Mattarella e Giorgia Meloni

Tornando all’opportunità di avere un ministro laureato, Feltri ha poi fatto l’esempio di Luigi Di Maio: “Abbiamo di recente avuto un ministro del Lavoro che non soltanto non era laureato ma che, come esperienze lavorative pregresse, vantava nel curriculum l’attività di bibitaro svolta tra gli spalti dello stadio, e ora vogliono farci credere che sia indecente che un ministro della Cultura non sia laureato, come se la cultura e la preparazione dipendessero dall’avere conseguito la laurea”.

Inoltre, ricorda Pagella Politica, Alessandro Giuli non è il primo ministro della Cultura a non avere una laurea.

Prima di lui anche due esponenti di centrosinistra, ossia Walter Veltroni e Francesco Rutelli.

Entrambi, inoltre, sono stati sindaci di Roma.

