Microsoft chiude Skype e saluta l'app di messaggistica per puntare su Teams, da quando sarà offline

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tramite un comunicato ufficiale di Jeff Teper, president Microsoft 365 Collaborative Apps e Platforms, l’azienda di Redmond ha annunciato la chiusura di Skype, storica piattaforma di comunicazione audio e video che ha visto la luce nel 2003. Nel 2011 c’è stata acquisizione da parte di Microsoft per 8,5 miliardi di dollari. Il 5 maggio 2025 Skype sarà ritirata per fare spazio a Teams.

Microsoft chiude la piattaforma Skype e punta su Teams: il 5 maggio la data X

“Ritireremo Skype il 5 maggio 2025 per concentrarci su Teams, il nostro moderno hub di comunicazione e collaborazione“, scrive nella nota Jeff Teper.

“Il modo in cui comunichiamo – ha aggiunto il manager – si è evoluto notevolmente nel corso degli anni. Razionalizziamo le nostre offerte in modo da poterci adattare più facilmente alle esigenze dei clienti“.

Fonte foto: iStock

Come sarà gestita la fase di transizione da Skype e Teams

Nella fase di transizione, la società darà la possibilità agli utenti attivi sulla piattaforma di passare gratuitamente a Teams utilizzando le credenziali Skype.

Chi dovesse decidere di non procedere con la ‘migrazione’, avrà la possibilità di esportare i propri dati tra cui chat, contatti e cronologia delle chiamate. Inoltre, sempre durante la fase della transizione, gli utenti Teams potranno chiamare e chattare con gli utenti Skype e viceversa.

Da Microsoft sottolineano che con Teams gli utenti avranno a disposizione molte delle stesse funzionalità principali che usano in Skype, come ad esempio chiamate individuali e di gruppo, messaggistica e condivisione di file.

“Inoltre – riferiscono sempre dal colosso statunitense – Teams offre funzionalità avanzate come l’organizzazione di riunioni, la gestione dei calendari e la creazione e l’adesione a community gratuite. Centinaia di milioni di persone utilizzano già Teams come hub per il lavoro di squadra”.

Microsoft: “Skype chiude, onorati di aver fatto parte di questo percorso”

Dall’azienda di Redmond sottolineano che Skype è stata parte integrante dell’evoluzione delle comunicazioni moderne e del supporto di diversi momenti importanti del settore.

“Siamo onorati di aver fatto parte di questo percorso – conclude Microsoft -. Siamo entusiasti delle nuove opportunità che Teams offre e ci impegniamo ad aiutarti a rimanere connesso in modi nuovi e significativi”.