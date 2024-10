Investimento di Microsoft in Italia, cosa prevede l'accordo con Giorgia Meloni da oltre 4 miliardi di euro

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Giorgia Meloni ha chiuso un accordo con Microsoft da oltre 4 miliardi di euro. La premier, che mercoledì 2 ottobre ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente Brad Smith: in cosa consiste l’investimento in Italia che riguarda anche intelligenza artificiale e servizi cloud.

Giorgia Meloni e l’accordo con Microsoft da 4,3 miliardi di euro

L’annuncio del maxi-accordo è stato dato proprio da Microsoft, che in una nota ha sottolineato come il gruppo preveda “un investimento di 4,3 miliardi di euro nei prossimi due anni“.

Gli obiettivi, da parte di Microsoft, sono molteplici:

espandere l’infrastruttura di Data center hyperscale cloud (nel Nord Italia) e di intelligenza artificiale;

(nel Nord Italia) e di intelligenza artificiale; attuare un piano di formazione per far crescere le competenze digitali di oltre 1 milione di italiani entro la fine del 2025;

per far crescere le competenze digitali di oltre 1 milione di italiani entro la fine del 2025; aiutare l’Italia a “massimizzare le opportunità dell’intelligenza artificiale” e “sostenere gli obiettivi del Governo italiano in ambito economico e demografico” (creando “occupazione e prosperità”).

Fonte foto: IPA La sede di Microsoft a Parigi

Cosa c’entra l’intelligenza artificiale

Inoltre, Microsoft si impegna a fornire le “giuste competenze” legate all’intelligenza artificiale e a supportare la crescente domanda di “servizi cloud basati sull’AI in tutta Italia.

In sostanza, applicando l’intelligenza artificiale in settori strategici, l’Italia potrebbe “innovare i processi produttivi, migliorare diagnosi e cure per i pazienti, potenziare i servizi finanziari e aumentare l’efficienza dei servizi pubblici”.

Secondo Microsoft, l’Italia potrebbe perdere circa “3,7 milioni di lavoratori entro il 2040“, con un conseguente impatto sul PIL nazionale di “267,8 miliardi di euro rispetto all’attuale livello di produttività: le nuove tecnologie consentiranno di mantenere lo stesso livello di benessere economico”, anche attraverso il piano di formazione previsto per oltre 1 milione di italiani pensato per far crescere le competenze digitali.

I complimenti di Matteo Renzi a Giorgia Meloni

Sull’incontro a Palazzo Chigi si è espresso Matteo Renzi, leader di Italia Viva e di recente pomo della discordia che ha causato la fine del campo largo nell’opposizione.

L’ex premier ha rivolto i suoi complimenti a Giorgia Meloni nella sua ultima enews: “Da qualche settimana sta incontrando i leader della finanza mondiale per farli investire in Italia. Brava! Quanto è cambiato dai tempi in cui la Meloni accusava noi di svendere gli asset della Patria alle lobby globali: accadeva esattamente quando noi facevamo gli stessi incontri. Ma va bene così”.