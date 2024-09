Sindaco di New York incriminato, su Eric Adams l'ombra della corruzione con donazioni illegali prima del voto

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il sindaco di New York è stato incriminato. L’FBI ha accusato Eric Adams di reati federali, che potrebbero essere legati a rapporti con Stati esteri e finanziamenti illegali alla sua campagna elettorale del 2021.

Il Governo degli Stati Uniti ha accusato Eric Adams, sindaco di New York, di alcuni reati di competenza della polizia federale e lo ha incriminato. L’indagine su questo caso sarebbe partita nel 2021, prima dell’elezione di Adams stesso.

L’investigazione dell’FBI era rimasta segreta per anni, fino a che, nel 2023, la polizia federale ha perquisito la casa di Brianna Suggs, responsabile della raccolta fondi per la campagna di Adams, senza però accusarla di alcun reato.

Alcuni giorni dopo anche il telefono di Adams era stato sequestrato, rendendo chiaro che l’FBI stesse indagando anche sul sindaco di New York. Adams è il secondo sindaco afroamericano della città ed è stato eletto con il sostegno del Partito Democratico.

Quali sono i reati federali di cui è accusato il sindaco di New York

L’Fbi, l’ufficio investigativo federale statunitense, non ha dato motivazioni ufficiali per l’incriminazione di Adams, come da prassi per indagini riservate e particolarmente delicate.

I giornali degli Usa parlano però di rapporti con uomini d’affari turchi per l’assegnazione di un palazzo in città al consolato di Ankara. Adams potrebbe anche aver fatto pressioni sul dipartimento dei vigili del fuoco locale per ignorare i problemi di sicurezza di questo edificio.

Sarebbe coinvolto anche l’ormai ex commissario della polizia di New York, Edward Caban, il cui telefono era stato sequestrato nei giorni scorsi e che si è dimesso proprio a seguito degli sviluppi delle indagini.

Che impatto può avere l’inchiesta sulle elezioni presidenziali

Dopo mesi in cui il Partito Repubblicano viene scosso dai problemi legali di Donald Trump quindi, anche i Democratici devono fare i conti con un’indagine per uno dei propri rappresentanti più illustri.

Per come funziona il sistema elettorale americano, però, è difficile che questa indagine possa avere un impatto sul risultato del voto di novembre, che deciderà chi sarà il nuovo presidente tra Donald Trump e Kamala Harris.

Lo Stato di New York, di cui quasi la metà della popolazione vive nella città di New York, è secondo i sondaggi saldamente in mano ai Democratici, che manterrebbero un vantaggio sui repubblicani di circa 13 punti percentuali.