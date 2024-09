Profezia di Hillary Clinton su Kamala Harris, perché la sua corsa alla Casa Bianca è a rischio

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Hillary Clinton ha lanciato un avvertimento inquietante durante un incontro con i giornalisti alla Clinton Global Initiative, tenutasi a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite martedì 24 settembre. Secondo l’ex segretaria di Stato, “ci sarà una sorpresa di ottobre” che potrebbe colpire pesantemente la campagna di Kamala Harris per la Casa Bianca.

Hillary Clinton avverte Kamala Harris

Clinton si è detta preoccupata per l’influenza di potenze straniere come Russia, Iran e Cina, note per tentare di interferire nelle elezioni americane.

Clinton ha poi parlato media e della crescente ostilità nei loro confronti, con particolare riferimento a Donald Trump, che ha definito i giornalisti “nemici del popolo“.

Fonte foto: ANSA

La candidata democratica Kamala Harris

Ha evidenziato come Trump comunichi esclusivamente con testate che lo sostengono, ignorando il resto della stampa, e ha espresso preoccupazione per la possibilità che, se eletto nuovamente, possa minare la democrazia americana.

Clinton ha poi citato il “Project 2025”, un piano che prevede cambiamenti radicali nel sistema politico americano, sottolineando il pericolo che rappresenta per il futuro del Paese.

La “sorpresa di ottobre”

Riferendosi alla possibile “sorpresa di ottobre”, Clinton ha ipotizzato che potrebbe riguardare un’operazione di disinformazione, con lo scopo di danneggiare la credibilità di Kamala Harris.

Ha portato come esempio il famoso caso della fake news che la coinvolgeva in un presunto traffico di bambini in cui erano coinvolti esponenti del Partito Democratico, una menzogna diffusa sui social e rilanciata da alcuni media conservatori.

Questo tipo di strategia potrebbe essere replicata, secondo Clinton, per attaccare Harris o altri candidati democratici.

Il legame tra Trump e Putin

Clinton ha parlato anche delle ambizioni di Vladimir Putin di ricostruire la Grande Russia, accusando Trump di avere legami poco chiari con il presidente russo.

Ha anche discusso della guerra in Ucraina, sostenendo la necessità di difendere il Paese per proteggere la democrazia occidentale, e ha concluso con un accenno alle limitazioni imposte dai talebani in Afghanistan, avvertendo che le libertà individuali sono a rischio anche negli Stati Uniti.