Donald Trump e il piano che piace a Putin sulla guerra Russia-Ucraina: cosa farebbe se diventasse presidente

Donald Trump avrebbe un piano che sarebbe visto di buon occhio da Putin. In particolare nutre la convinzione di avere la soluzione per far cessare la guerra tra Ucraina e Russia.

Se sarà rieletto presidente degli Stati Uniti a novembre, quando si svolgeranno le elezioni per la Casa Bianca, vorrebbe persuadere l’Ucraina a cedere una parte del proprio territorio.

Guerra Russia-Ucraina: Donald Trump e il piano che piacerebbe a Putin

A riferire i piani di Trump è il Washington Post, che ha reso noto di aver avuto di informazioni fornite da persone a conoscenza del ‘piano’.

Fonte foto: ANSA

Nel dettaglio, secondo il prestigioso quotidiano statunitense, Trump crede che Kiev accetterebbe la cessione della Crimea e del Donbass in cambio della cessazione delle ostilità.

“Si arriverebbe alla pace in 24 ore”, ha detto e ribadito più volte il tycoon negli ultimi mesi a proposito di una sua eventuale rielezione. Dichiarazioni che hanno innescato reazioni infastidite da più fronti.

Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelenksy ha espresso stizza per le convinzioni dell’ex inquilino della Casa Bianca, invitandolo a recarsi in prima persona al fronte per farsi un’idea della (non) disponibilità di Vladimir Putin a negoziare.

Trump: “Russia e Ucraina vogliono salvare la faccia”

Sempre secondo quanto appreso dal Washington Post, Trump, in conversazioni private, avrebbe detto che Russia e Ucraina “vogliono salvare la faccia ma vogliono una via d’uscita”.

Inoltre sarebbe certo che la popolazione che vive in alcune aree dell’Ucraina accetterebbe senza problemi il passaggio sotto il controllo di Mosca.

La posizione di Zelensky

Al momento la posizione ufficiale dell’Ucraina è la non accettazione di un sacrificio territoriale come epilogo della guerra, come riferito in diverse occasioni da Zelensky.

“Ogni ipotesi relativa al piano del presidente Trump arriva da fonti anonime e non informate che non hanno idea di cosa succede e di cosa accadrà. Il presidente Trump è l’unico che parla di fermare le uccisioni”. Così la portavoce della campagna di Trump, Karoline Leavitt, in un comunicato, in riferimento alle indiscrezioni del Washington Post.