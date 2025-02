Silvia Salis candidata a Genova col centrosinistra: è un'ex lanciatrice del martello e moglie di Fausto Brizzi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Silvia Salis è la candidata sindaca del centrosinistra a Genova per le prossime elezioni Comunali. La proposta del Partito Democratico, che aveva già ottenuto i sì di Italia Viva e Avs, è stata accolta anche dal Movimento 5 Stelle, che ha dato la sua disponibilità a far parte della coalizione. Silvia Salis, moglie di Fausto Brizzi, è un’ex lanciatrice del martello, nonché vicepresidente vicaria del Coni.

La nota del M5S su Silvia Salis candidata sindaca a Genova

In una nota diffusa dal Movimento 5 Stelle si legge che, “dopo un lungo confronto“, “nella serata di domenica 16 febbraio il M5s Genova ha dato il via libera alla candidatura della dottoressa Silvia Salis per la coalizione progressista”.

Il Movimento 5 Stelle si è detto pronto a “dare il suo sostegno a questa importante sfida, con un programma identitario e con il supporto dell’esperienza e competenza dell’ex parlamentare europea M5s, Tiziana Beghin”, cioè la precedente candidata del Movimento.

Silvia Salis e il marito, il regista Fausto Brizzi.

La nota del Pd sulla candidatura di Silvia Salis per il centrosinistra

In una nota, il Pd Genova ha annunciato di aver “formalizzato a Silvia Salis la richiesta di candidarsi a Sindaca di Genova alla guida di una coalizione progressista, larga, plurale e civica”.

La candidatura di Silvia Salis, proposta proprio dal Partito Democratico, aveva già ottenuto il parere favorevole di Italia Viva e Avs, prima del via libera del Movimento 5 Stelle.

Apertura all’idea Salis è arrivata anche da Linea Condivisa. Azione ha invece convocato un direttivo per la serata di lunedì 17 febbraio, in seguito al quale verranno sciolte le riserve.

Si attende anche la scelta di Filippo Biolè, candidato sindaco di estrazione civica, che, come riportato dall’agenzia Adnkronos, potrebbe ritirare la candidatura per convergere nel campo progressista.

Chi è Silvia Salis, candidata sindaca a Genova per il centrosinistra

Silvia Salis, genovese, ha 39 anni ed è laureata in scienze politiche. È sposata con il regista Fausto Brizzi.

Ex lanciatrice del martello, dal 2021 è vicepresidente vicaria del Coni. Come sottolineato nella nota del Pd, da “prima donna ai vertici del Coni, ha orientato il suo impegno ponendo al centro l’uguaglianza di genere e il contrasto alle disparità territoriali”.