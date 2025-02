Silvia Colombo si dimette da consigliera FdI a Treviglio dopo la frase sulla donna "incinta" e attacca Meloni

Dopo la polemica per la frase “sei incinta, dimettiti” pronunciata al consiglio comunale di Treviglio, la consigliera Fdi Silvia Colombo si è dimessa. Ma non senza aver espresso critiche contro il suo partito e la premier Giorgia Meloni. “Fare politica non può essere un bieco gioco di potere, fatto di attacchi personali, opportunismi e promesse vuote”.

La polemica sulla frase della consigliera Silvia Colombo

Ieri la capogruppo dem Matilde Tura ha denunciato sui social le frasi dette dalla consigliera FdI Silvia Colombo durante il consiglio comunale di Treviglio.

“Nella vita ci sono delle priorità – ha affermato l’esponente di FdI – se uno ricopre la carica di consigliere comunale al primo posto deve metterci la partecipazione. Poi nella vita capitano cose belle come la nascita di un figlio o cambiare lavoro o cose brutte come la malattia, allora forse bisogna riguardare le proprie priorità, a quel punto bisogna dimettersi”.

Fonte foto: Comune di Treviglio

A questa dichiarazione Tura ha replicato sottolineando di ritenere “che il compito della politica e delle istituzioni sia quello di rimuovere gli ostacoli che le donne ancora oggi hanno nel dare il loro contributo alla società”.

Da qui è nata una polemica con molti esponenti politici che hanno criticato le affermazioni di Silvia Colombo.

Il post sui social della consigliera Fdi

Con un post sul suo profilo Facebook, la consigliera di Fratelli d’Italia ha annunciato le sue dimissioni, non senza lanciare critiche contro strumentalizzazioni. Nel post Silvia Colombo ha chiarito la sua posizione:

“Io non ci sto a vedere la mia reputazione e la mia dignità calpestate per pura strumentalizzazione politica. Io non ci sto a vedere il mio intervento manipolato, estrapolato dal contesto del suo reale significato. Si stava parlando di senso civico, di come, quando nella vita emergono nuove priorità, sia giusto interrogarsi sulle proprie capacità di svolgere al meglio il ruolo di rappresentanza comunale. Nel caso in cui una persona ritenesse di non poter più partecipare attivamente alla vita politica, per rispetto verso i cittadini, in certi casi, può essere più responsabile lasciare spazio a qualcun altro invece che proseguire e farlo in qualche modo. Leggere titoli aberranti come ‘Sei incinta? Dimettiti’ è semplicemente ignobile. Non solo non ho mai pronunciato né pensato una simile frase, ma va contro tutto ciò in cui credo”.

Poi la consigliera ha proseguito con un attacco all’opposizione: “io non ci sto a trasformare un tema fondamentale come i diritti delle donne in terreno di scontro politico. È una questione che deve andare oltre bandiere e ideologie. I diritti delle donne non sono concessioni, ma pilastri su cui si costruisce una società più giusta: difenderli significa garantire il futuro di tutti”.

Le dimissioni e l’attacco a Giorgia Meloni

Infine Silvia Colombo ha lanciato accuse anche a Fratelli d’Italia che, a sua parere, “ha affrontato questa bufera mediatica con troppa leggerezza e senza approfondire il discorso. Per questo motivo ritengo opportuno dimettermi da capogruppo di Fratelli d’Italia. Io non ci sto a fare politica in questo modo”.

La consigliera di Treviglio ha infine spiegato che per lei “fare politica significa mettersi al servizio della comunità con responsabilità e visione, trasformando idee in azioni per costruire un futuro migliore per tutti. Non può essere un bieco gioco di potere, fatto di attacchi personali, opportunismi e promesse vuote. Questo non lo condivido e non riesco a sopportarlo. Per questo motivo ho deciso di dimettermi anche dal consiglio comunale e tornare così a lavorare e a fare la mamma”.