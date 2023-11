Si sono svolti i funerali privati per Matthew Perry: l'ultimo saluto della famiglia e del cast di Friends

Si sono svolti a Los Angeles i funerali in forma privata dell’attore americano Matthew Perry, star della sitcom Friends scomparsa a 54 anni lo scorso 28 ottobre 2023.

Il servizio funebre si è tenuto al Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles

Perry è stato sepolto in un cimitero della ‘Città degli Angeli’. Alla cerimonia funebre hanno partecipato la famiglia e gli altri protagonisti della celebre serie, come riferito dai media statunitensi.

“Il servizio funebre si è tenuto al Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles, vicino ai Warner Bros. Studios”, ha fatto sapere People, citando una fonte non identificata.

I funerali sono durati circa due ore. Altri media statunitensi, tra cui il sito web Tmz, hanno spiegato che la cerimonia si è svolta in forma strettamente privata e che oltre alla madre, il padre e il patrigno, c’erano anche gli altri attori del cast di Friends, vale a dire Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow.

Perry, che ha raggiunto il successo a livello globale proprio recitando nella celebre sitcom nel ruolo di Chandler Bing – Friends è andato in onda dal 1994 al 2004 – è stato trovato senza vita nella vasca idromassaggio della sua dimora a Los Angeles.

Si resta in attesa di chiarimenti sulle cause del decesso

Al momento non è ancora stata fatta totale chiarezza in merito alle cause che hanno portato al decesso Perry.

I primi esami autoptici post mortem non sono stati decisivi per comprendere che cosa di preciso abbia stroncato il divo.

Potrebbero essere cruciali i risultati degli esami tossicologici che, al momento, non sono ancora stati resi noti.

Nella casa della star non sono state trovate droghe illecite, anche se sono stati rinvenuti diversi farmaci, tra cui antidepressivi e ansiolitici.

Perry ha combattuto per anni contro la dipendenza e gravi problemi di salute.