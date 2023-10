L'addio a Matthew Perry degli attori di Friends in un comunicato: "Siamo devastati. Siamo una famiglia"

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

A due giorni dalla morte di Matthew Perry il cast di ‘Friends’ rompe il silenzio. Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matt Le Blanc, Lisa Kudrow e David Scwimmer hanno affidato a un comunicato il loro dolore per la perdita dell’amico e co-protagonista, che nella sitcom di successo degli anni ’90 interpretava il personaggio di Chandler Bing.

Il comunicato

“Siamo completamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia” hanno detto gli attori della celebre serie Tv in una dichiarazione congiunta rilasciata alla rivista ‘People’.

“C’è così tanto da dire, ma adesso ci prenderemo un momento per elaborare il lutto e questa perdita – hanno scritto i cinque attori – Col tempo diremo di più, come e quando potremo. Ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono con la famiglia di Matty, i suoi amici e tutti coloro che lo hanno amato in tutto il mondo”.

Le prime reazioni del cast

Nelle ore immediatamente successive alla notizia erano già arrivate le reazioni del resto del cast, degli autori e dei tecnici che avevano lavorato con Matthew Perry.

“Mi sento grata per ogni momento che abbiamo condiviso”, ha scritto Maggie Wheeler, che in Friends ha interpretato Janice, ex fidanzata di Chandler. «Eravamo una squadra da molto tempo”, ha detto l’attrice Shannon Doherty in un messaggio di cordoglio su Instagram, dove ha pubblicato una foto insieme a Perry e Roger Castillo.

La morte

Matthew Perry, 54 anni, è stato trovato senza vita nella Jacuzzi della sua casa di Los Angeles. Accanto alla vasca non sarebbero state trovate tracce di droga, ipotizzata come prima possibile causa di morte visto il passato di dipendenza da oppiacei e alcol dell’attore.

I primi esami autoptici effettuati nelle ore successive non hanno dato risultati rilevanti e utili per chiarire in modo definitivo cosa abbia provocato il decesso di Perry.

L’attore potrebbe essere morto annegato in seguito a un malore ma non vi è ancora conferma che questa sia la causa del decesso. Si attendono gli esami tossicologici il cui esito potrebbe richiedere settimane di lavoro.