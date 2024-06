Si schianta con la moto contro un palo a Palermo, morto nell'incidente un ragazzo di 18 anni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ancora sangue sulle strade siciliane. Un ragazzo di appena 18 anni è morto in un incidente stradale avvenuto venerdì sera a Palermo, con la sua moto è finito contro un palo della luce. Immediati i soccorsi ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Incidente con la moto a Palermo

L’incidente stradale si è verificato nella serata di venerdì 31 maggio a Palermo in via Pietro Bonanno, la strada che porta a Monte Pellegrino.

Come riferisce Repubblica, un giovane palermitano di 18 anni, Simone Gnoffo, stava viaggiando in sella alla sua moto quando è andato fuori strada, finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Morto ragazzo di 18 anni

Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza il 18enne all’ospedale Villa Sofia. Le condizioni del giovane sono apparse subito critiche ed è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

All’ospedale è finito anche un altro ragazzo che viaggiava sulla moto assieme a Gnoffo, ma le sue condizioni non sono gravi.

La dinamica dell’incidente, forse scontro con altra moto

L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti dell’infortunistica della polizia locale di Palermo.

Secondo una prima ricostruzione riportata dal Giornale di Sicilia, il 18enne potrebbe non essere uscito di strada con la moto da solo. All’origine dell’incidente ci sarebbe l’urto con una seconda motocicletta.

Simone Gnoffo è la quinta vittima della strada a Palermo in appena un mese. L’incidente segue di poche ore quello che è costato la vita ad un ragazzo di 22 anni di Carini (Palermo), morto dopo essersi schiantato con l’auto a Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani.