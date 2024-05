Morto un 22enne di Palermo in un incidente a Buseto Palizzolo, Trapani: l’auto contro un palo della luce

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Tragico incidente sulla statale 187 per Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani. Un giovane originario di Palermo è morto dopo che l’auto su cui viaggiava si è scontrata contro un’altra vettura, per poi andare a sbattere contro un palo della luce, poco lontano da un’area di rifornimento. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 31 maggio.

Tragico incidente a Buseto Palizzolo, vicino Trapani

Un incidente tra due auto si è verificato attorno alle ore 12:30, sulla statale 187 per Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani, Sicilia.

All’altezza di un rifornimento di benzina, una Peugeot 3008 si è scontrata contro una Fiat Panda che, proveniente da un’abitazione su una via laterale, si stava immettendo sulla statale.

L’urto ha fatto uscire la prima auto fuori strada, portandola a sbattere prima contro un muretto e, infine, contro un palo della luce.

Non si segnalano ferite per la donna alla guida della Panda. L’impatto è stato letale per il conducente alla guida della Peugeot.

Morto un 22enne di Palermo

La vittima si chiamava Tommaso Di Giacomo, aveva 22 anni ed era originario della provincia siciliana di Palermo.

Per lui nulla hanno potuto fare i soccorritori, immediatamente allertati dai testimoni del sinistro.

Nonostante le ripetute manovre rianimatorie tentate dal personale del 118, il giovane ha perso la vita sul posto.

Sul luogo sono giunti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Al vaglio le cause e le dinamiche dell’incidente.