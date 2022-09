Si rompe il finestrino dell'aereo, paura durante il volo da Varsavia a New York: il video

Attimi di panico durante il volo da Varsavia a New York. Su un aereo della Polish Airlines si è improvvisamente rotto un finestrino gettando tutti i passeggeri nella paura.

Si rompe il finestrino durante il volo: cos’è successo

Durante un volo della Polish Airlines che da Varsavia era diretto a New York, un finestrino si è improvvisamente incrinato e tra i passeggeri si è scatenato subito il panico.

A bordo del velivolo un utente iscritto a TikTok ha registrato un video che ha fatto subito il giro dei social.

I passeggeri, notate le prime crepe, si sono messi ad urlare attirando l’attenzione del personale di bordo.

In quel momento l’aereo era già in fase di atterraggio presso l’aeroporto JFK, e fortunatamente tra i passeggeri non si sono registrati feriti. Anche tra l’equipaggio non ci sono stati incidenti.

La spiegazione della compagnia aerea

Mentre si formavano le prime crepe, l’aereo si trovava a 300 km a nord-est di New York.

Maggiori dettagli sulla vicenda sono riportati da ‘The Aviation Herald’, che ha raccolto la dichiarazione della compagnia aerea.

L’incidente si è verificato sul Boeing 787-8 della Polish Airlines, i cui portavoce hanno spiegato che in realtà a infrangersi è stato uno degli strati interni, più precisamente lo strato elettrofotocromatico impiegato per scurire il vetro. Il resto del finestrino è rimasto intatto.

Lo strato danneggiato avrebbe ceduto a causa della forte pressione interna del velivolo.

L’incidente è avvenuto il 20 agosto 2022 – pochi giorni prima della rissa tra i piloti durante il volo AirFrance – ma la notizia si è diffusa in queste ultime per via della condivisone del video.

Il lieto epilogo

Quando il Boeing 787-8 è atterrato, il finestrino danneggiato è stato subito sostituito.

5 ore dopo l’aereo è ripartito per il volo di ritorno verso la capitale Polacca.