Si perde e vaga per ore sotto il sole: 90enne in provincia di Lecce morto per un malore dovuto al caldo

Tragico Ferragosto a Parabita, in provincia di Lecce, dove un uomo di 90 anni è morto in seguito a un malore causato dal gran caldo. L’anziano, che si chiamava Vito Ferrari, avrebbe vagato per ore sotto il sole cocente dopo aver perso l’orientamento.

L’episodio è avvenuto giovedì 15 agosto, giornata di Ferragosto. L’uomo, che viveva nel Comune di Alezio, era atteso a pranzo dai nipoti.

Secondo quanto riferito dal sito Lecceprima.it, sarebbe stato visto l’ultima volta in mattinata, intorno alle 9.30, nei pressi della rotatoria di via Parabita.

L'uomo ha perso la vita nel territorio comunale di Parabita, in provincia di Lecce

Dopo alcune ore di attesa, non avendo sue notizie, i familiari hanno deciso di avvisare le forze dell’ordine.

Le ricerche

Le ricerche dell’anziano si sono tragicamente concluse nel pomeriggio, verso le 17, quando il suo corpo senza vita è stato ritrovato nella campagna vicino a una stazione di servizio.

La salma, riconsegnata ai familiari, è stata facilmente localizzata attraverso l’analisi delle celle telefoniche.

“Abbiamo ritrovato il Sig. Vito Ferrari – ha scritto l’amministrazione dalla pagina social “Grande Alezio”, primo a dare il triste annuncio – . Purtroppo è deceduto. Un forte abbraccio alla famiglia. Grazie comunque a tutti per il generoso soccorso”.

L’anziano morto per un malore a Bari

Lo scorso martedì 6 agosto un altro anziano, scomparso dopo un giro in bicicletta, è stato ritrovato senza vita in strada a Adelfia, in provincia di Bari. La vittima, il 71enne Giuseppe Verdone, aveva avuto un malore dopo essere uscito.

Il corpo è stato ritrovato in zona rurale, in un fondo agricolo nelle campagne del Comune pugliese. Nello specifico in via Valenzano.

L’appello dei famigliari, che lo cercavano vivo, ma disperso per via della demenza senile, non è purtroppo servito.