Anziano trovato morto in campagna vicino Bari, era scomparso dopo un giro in bicicletta: la causa un malore

Un anziano, scomparso dopo un giro in bicicletta, è stato ritrovato senza vita in strada. L’appello dei famigliari, che lo cercavano vivo, ma disperso per via della demenza senile, non è purtroppo servito. Secondo quanto si apprende, l’uomo di 71 anni ha avuto un malore dopo essere uscito.

Ritrovato anziano morto

La speranza di ritrovare Giuseppe Verdone in vita è scemata nella giornata di martedì 6 agosto, quando dopo appelli e ricerche, il corpo senza vita è stato ritrovato.

Il 71enne, conosciuto come Peppino, era uscito in bicicletta domenica scorsa. A distanza di ore era scattato l’allarme.

Fonte foto: Tuttocittà.it Ritrovato morto l’anziano scomparso in provincia di Bari: non stava bene

Il corpo è stato ritrovato in zona rurale, in un fondo agricolo nelle campagne della città di Adelfia, in provincia di Bari. Nello specifico in via Valenzano.

Appello dopo la scomparsa

A nulla sono serviti gli appelli e le ricerche. Probabile la morte sia avvenuta poco dopo l’uscita da casa dell’anziano. Secondo i carabinieri, l’uomo si era allontanato da casa (come nel caso del bambino di due anni), ma non era in buone condizioni di salute.

Anche nell’appello lanciato dai parenti, nel quale si descriveva il vestiario dell’anziano (t-shirt nera, pantaloni scuri, un paio di scarpe da ginnastica e occhiali con i bordini rossi), si spiegava che l’uomo aveva diversi problemi di salute.

In primo luogo era affetto da demenza senile, ma aveva anche un problema alla gamba destra, perché paralitico, che non lo faceva muovere agilmente come un tempo.

Cause del decesso

Tra le diverse ipotesi, quella più realistica sulla morte di Verdone, fabbro 71enne in pensione, resta quella ch vede l’anziano cadere dalla bici in seguito a un malore.

Non sono escluse altre dinamiche, come quella che vede l’uomo cadere dalla bici e solo in seguito perdere la vita perché impossibilitato a rialzarsi.

Spetterà all’autopsia decretare la causa del decesso in seguito al drammatico ritrovamento.