Si espande l’incendio in Canada nella Columbia Britannica, gli sfollati sono 35mila: previsto peggioramento

L’incendio che sta aggredendo il Canada, in particolare la Columbia Britannica, sarà una cicatrice di lunga durata. Si tratta di uno dei peggiori incendi che il Paese ha conosciuto, con migliaia di evacuati, case distrutte e natura carbonizzata. Nel frattempo la sindaca di Yellowknife ha tirato un sospiro di sollievo: la città di 20 mila abitanti è sfuggita al pericolo delle fiamme grazie alle linee protettive come tagliafuoco e cannoni ad acqua.

Il clima favorevole, pioggia e basso vento, hanno permesso ai vigili del fuoco e ai cittadini di prendersi un momento di riposo. Secondo il portavoce di NWT Fire, Mike Westwick, questo però non durerà ancora a lungo. Il meteo infatti preannuncia un peggioramento e le nuovi condizioni potrebbero favorire le fiamme.

“Sta per svegliarsi”, commenta Westwick. Anche se i servizi telefonici rimangono fuori servizio, gli ordini di evacuazione sono stati trasmessi grazie alla connessione internet satellitare, messa a disposizione delle popolazioni a rischio.

Terrifying video gives an up-close look at the wildfire burning in West Kelowna.

British Columbia is currently under a state of emergency amid blazing wildfires. #BCWildfires #Kelowna #Kelownafire #Canada #Canadafire #Wildfire #BC #BritishColumbia #WestKelowna #Wildfires pic.twitter.com/2wJ3hDFOBL

