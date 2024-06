Si dà fuoco a Roma dopo la lite con la fidanzata in via Giuseppe Cossu: 23enne grave, è in pericolo di vita

Si sarebbe dato fuoco in bagno dopo aver litigato con la fidanzata. Un ragazzo di 23 anni starebbe lottando tra la vita e la morte all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, dove è stato trasportato in codice rosso con ustioni sulla parte frontale del corpo. Lo riporta Adnkronos.

La lite con la ragazza

L’episodio è avvenuto intorno alle 23 della serata di giovedì 27 giugno in via Giuseppe Cossu, a Roma, in una villetta nella zona di Castel di Leva,

Secondo le ricostruzioni riportate finora, dopo una discussione con la ragazza, il 23enne si sarebbe chiuso a chiave in bagno, si sarebbe versato addosso una tanica contente benzina o un altro liquido infiammabile e si è dato fuoco. A lanciare l’allarme ai soccorsi è stata la fidanzata.

I soccorsi al 23enne

Sul posto sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco. Gli agenti che hanno trovato il 23enne quasi completamente ustionato all’interno dell’abitazione sono al lavoro per ricostruire i motivi del gesto.

Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in ospedale con ustioni in diverse parti del corpo e sarebbe in gravissime condizioni, con prognosi riservata.

Senzatetto si dà fuoco a Roma

Nella stessa giornata di venerdì 28 giugno, sempre a Roma un uomo senza fissa dimora si è cosparso di liquido infiammabile e si è dato fuoco all’interno del parco Villa Lais.

Come riportato da Ansa, alcuni cittadini sono intervenuti a spegnere le fiamme e il senzatetto è stato trasportato in ospedale dal 118 in codice rosso. Arrivato cosciente e con diverse ustioni sul corpo, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i Carabinieri della stazione di Tuscolana e della compagnia Piazza Dante che indagano sull’episodio. Al momento sembra che l’uomo abbia fatto tutto da solo e non vi siano responsabilità di terzi.

Notizia in aggiornamento…