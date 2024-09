Sharon Verzeni e Yara Gambirasio, morti collegate? Richiesta del legale di Bossetti sul dna di Moussa Sangare

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Moussa Sangare sarà presto processato per l’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate in strada nella notte del 31 luglio scorso. E c’è chi ipotizza che quello della 33enne possa non essere il suo primo omicidio. È la tesi sostenuta da Claudio Salvagni, avvocato difensore di Massimo Bossetti, l’uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio.

L’avvocato di Bossetti chiede il Dna di Moussa Sangare

“Comparate le tracce di Dna rimaste ignote sul corpo di Yara con il profilo genetico dell’assassino di Sharon Verzeni”: questa la richiesta di Claudio Salvagni, legale di Massimo Bossetti. A riportare la notizia è il settimanale Giallo.

La tesi avanzata alla procura da Salvagni è che Moussa Sangare possa aver ucciso anche Yara. L’ipotesi si basa su una similitudine geografica. Entrambi gli omicidi sono avvenuti nella stessa area, con i corpi delle vittime rinvenuti a poca distanza.

E, dopo aver ucciso Verzeni, Sangare è scappato in direzione del campo di Chignola d’Isola, lo stesso in cui nel febbraio 2011 fu ritrovato il cadavere di Yara Gambirasio.

Quello di Sharon Verzeni non è stato il primo omicidio?

Un’altra similitudine è la modalità dell’assassinio: sia Sharon Verzeni che Yara Gambirasio sono morte dopo aver ricevuto ripetute coltellate.

L’omicidio di Yara, però, è avvenuto tredici anni fa. All’epoca Sangare, oggi 31enne, aveva appena 18 anni. E, nel caso, avrebbe poi ucciso ancora? Senza stavolta lasciare traccia alcuna?

Ciò a cui si aggrappa il legale di Bossetti sono “i due Dna rimasti ignori e 9 formazioni pilifere che non appartengono a Bossetti” rivenuti sul corpo della ragazzina.

“Chiediamo solo di cercare la verità” afferma il legale, seppur sembra improbabile che il Dna presente sul corpo di Gambirasio possa appartenere a Sangare.

Le indagini sul caso di Yara Gambirasio

Sulla stessa rivista, all’avvocato di Bossetti risponde la criminologa Roberta Bruzzone: “L’assassino della piccola Yara è già in prigione. L’ipotesi dell’avvocato è semplicemente fantasiosa”.

Le indagini sull’omicidio della 13enne furono controverse – così come mostrato in una recente serie Netflix – proprio a causa delle analisi compiute sul Dna rintracciato sul corpo della vittima.

Nel 2019, la difesa di Massimo Bossetti aveva ottenuto l’autorizzazione per analizzare i campioni di Dna. Campioni che la pm Letizia Ruggeri scelse di spostare senza verificare che si mantenesse la temperatura necessaria al loro mantenimento: andarono tutti distrutti.

La pm fu in seguito indagata per frode processuale e depistaggio, ma l’inchiesta fu archiviata. Legalmente, ma non nella strategia del legale di Massimo Bossetti, all’ergastolo per omicidio.