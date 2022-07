Sharm el Sheik, bambino di 6 anni muore mentre è in vacanza con la famiglia: forse un'intossicazione

La vacanza di una famiglia palermitana si è trasformata in un incubo a causa forse di un’intossicazione alimentare: Andrea Mirabile, di soli 6 anni, è morto. Il padre Antonio (46 anni) è stato invece ricoverato. Al momento le sue condizioni sono molto gravi.

Famiglia di Palermo intossicata a Sharm el Sheik. la dinamica

Il padre, la madre Rosalia (in attesa da 4 mesi di un altro bambino) e il piccolo Andrea erano andati in vacanza a Sharm el Sheik, una delle località più celebri dell’Egitto per quanto riguarda le mete turistiche.

I tre erano ospiti di un resort, quando, venerdì, hanno iniziato a sentirsi male. L’intossicazione non ha risparmiato nessuno, neanche la madre, che però ha manifestato sintomi più lievi. Al contrario, Andrea e Antonio hanno vomitato di continuo, al punto da trasferirsi, dal resort, alla vicina guardia medica, dove hanno ricevuto una flebo con una soluzione fisiologica e tre pillole per curare le intossicazioni alimentari.

Bambino di sei anni muore in vacanza con i genitori, la testimonianza dello zio materno

“I miei familiari sono tornati in camera continuando a vomitare, e così anche il sabato mattina. I sintomi non passavano. Così hanno richiamato il medico, che gli ha detto di ripassare nel pomeriggio”, è il racconto a SkyTg24 del fratello della donna.

A questo i membri della famiglia siciliana hanno deciso di chiamare un’ambulanza, che li ha trasportati d’urgenza in ospedale: “Mio nipote era gravissimo. Abbiamo saputo che, nonostante un’ora di tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. Mio cognato è giunto invece in ospedale privo di sensi, con sintomi di inizio di blocco renale, con rene ingrossato, e problemi respiratori”.

Il piccolo sarebbe morto dopo appena 36 ore.

Bambino di sei anni perde la vita mentre è in vacanza con la famiglia: la magistratura apre un’indagine

La magistratura ha deciso di aprire un’indagine, procedendo immediatamente all’autopsia del bambino. Sembra però che ci vorranno mesi prima di comprendere, di preciso, le cause che hanno portato alla morte dei seienne.

“Mia sorella Rosalia Manosperti, che è incinta, adesso sta un po’ meglio ma non può tornare in Italia”, ha spiegato lo zio materno a SkyTg24.

“Purtroppo le notizie sono poche e non si ha un bollettino medico. I medici sono restii a inviare i referti, visto che c’è di mezzo l’assicurazione. Ieri sera inoltre un emissario del ministero della Salute egiziano si è recato in reparto affermando che per due volte hanno fatto l’esame tossicologico e hanno escluso l’avvelenamento”.