Sgarbi contro Klaus Devi, la mascherina in mare scatena la bufera: la nuova polemica

Il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi, dai suoi profili social, lancia un’invettiva diretta all’opinionista Klaus Davi, in vacanza in Calabria.

L’insulto social di Sgarbi

“In mare con la mascherina! Ma quanto è c… Klaus Davi? La mia opinione in questo video”. Questo il testo del cinguettio che ha scatenato la polemica.

Nella foto del post pubblicato si può vedere il noto giornalista e opinionista fare il bagno al mare con indosso una mascherina FFP2.

In mare con la mascherina! Ma quanto è c… Klaus Davi? La mia opinione in questo video. https://t.co/3Cm62XZNut @StrettoWeb @AnsaCalabria pic.twitter.com/bsFP7FDefl — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) August 30, 2022

“Come fa una persona a far vedere al mondo la sua totale idiozia? C… totale” ha poi aggiunto il critico d’arte nel video linkato sotto il suo post.

Il video delle offese

In un video pubblicato su YouTube, condiviso tramite il cinguettio galeotto, Sgarbi spiega nel dettaglio la sua opinione.

“Il giudizio l’avevo dato qualche settimana fa, e Klaus Davi ha dimostrato quello che è”. Così iniziano i neanche due minuti di video.

“Questo signore, che non usa il cervello ma il c.., si è fatto fotografare mentre era in vacanza a Reggio Calabria, mentre nuotava da solo con la mascherina”.

La chiosa con insulto finale

“Io non è che voglio giudicare, che poi lo conosco bene” continua Sgarbi, come se volesse a questo punto mitigare i toni.

Invece no, Vittorio continua a battere sul suo punto: “Come può una persona mostrare al mondo la propria totale idiozia, dimostrando che c’è pericolo dove non ci può essere?”

“Si dà l’esempio sulle cose importanti, sulle cose che contano, non su quanto si è teste di c…” è la chiosa finale del critico.

Aspettiamo solo per vedere se Klaus Davi, ultimo della lista di celebrità finite sotto la furia di Sgarbi, avrà qualcosa da rispondere.