Sfogo di Emma Marrone contro il body shaming: "Ho sconfitto tre tumori, mio corpo è bello perché reale"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Accettare il proprio corpo senza dar peso ai commenti negativi sui social: è l’imperativo di Emma Marrone, da sempre in prima fila nella lotta al body shaming, e che in una recente intervista ha sottolineato quanto sia a proprio agio e orgogliosa del suo aspetto fisico dopo la lotta contro tre tumori. Fresca 40enne, l’artista ha spiegato come senta il dovere di proteggere i suoi fan dall’odio gratuito che circola sul web, mostrando la sua forza e sperando di ispirare le persone più fragili e a rischio.

Emma Marrone e i tumori: la lotta al body shaming

Con un occhio alle vicissitudini di vita e di carriera, fra successi e cadute, Emma Marrone si è scoperta “adulta” di una maturità e consapevolezza semplice e naturale, a 40 anni appena compiuti il 25 maggio.

Nell’intervista a GQ la cantante parla, fra le altre cose, del suo desiderio di affrontare la vita con più leggerezza, senza perdere di vista, però, le battaglie di sempre, come quella contro il body shaming.

Fonte foto: ANSA

La cantante Emma Marrone

Emma Marrone: “Soffro per i miei fan fragili”

Durante l’intervista, Emma Marrone ha dichiarato di essere abituata a ricevere insulti come “brutta” e “grassa” sui social media, specialmente su Instagram.

Tuttavia, ha sottolineato di essere una donna consapevole e orgogliosa dei suoi 40 anni, conoscendo bene le sue esperienze e le sue lotte.

“Se soffro ancora davanti a certi commenti che leggo sui social? Sì, assolutamente” ha ammesso Emma Marrone. “Ma non per il motivo che alcuni potrebbero pensare. Io mi arrabbio non per me stessa, per il cosiddetto body shaming che fanno a me”.

“Penso a chi legge quei commenti, a quei ragazzi e a quelle ragazze che magari stanno soffrendo per il proprio corpo” ha spiegato la cantante “e che davanti a tutto questo odio gratuito rischiano di abbattersi, di ammalarsi.”

Emma Marrone: “Il mio corpo bello perché reale”

Emma Marrone ha parlato spesso del tema, criticando i comportamenti di body shaming con forza, decisione e sincerità, e con il proposito di mostrare le unghie anche per chi non ha abbastanza risorse caratteriali per difendersi.

“Io mi vedo davanti allo specchio, so chi sono, conosco il mio vissuto e sì, mi piaccio” ha affermato. “Sono una donna di 40 anni che ha sconfitto tre tumori e questo è il corpo che le mie battaglie mi hanno lasciato. Magari non sarà perfetto, ma è bello proprio perché è reale”.

“Quindi che mi dicano pure quello che vogliono, non mi fa né caldo né freddo” ha aggiunto “ma alla mia gente no, i miei fan non me li devono toccare”.