Serse Cosmi candidato sindaco col Pd a Perugia? "Città alla deriva, aiuto a battere la destra", la decisione

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

L’ex allenatore del Perugia Serse Cosmi è pronto a scendere in campo per la sua città, ma non correrà a sindaco. È stato lo stesso tecnico a spazzare via le voci di una sua candidatura per il Pd come primo cittadino del capoluogo umbro alle elezioni amministrative in programma nella primavera del 2024. In un’intervista al ‘Fatto Quotidiano’, il 65enne perugino ha chiarito che non farà il sindaco “ma ho il dovere comunque di dare una mano”.

L’impegno sociale

Volto storico della squadra sorpresa in Serie A nei primi anni 2000 durante l’era del defunto presidente Luciano Gaucci, Cosmi è molto amato dalla città di Perugia, verso la quale, dice, ha sentito il dovere di “mettersi a disposizione, restituendo un po’ di quello che ho avuto”.

“Non è la prima volta che mi do da fare per Perugia e lo avrei fatto a prescindere” ha detto l’allenatore presentando il progetto sociale ‘PlayTime Perugia’ con il quale nei prossimi mesi collaborerà per realizzare iniziative di tipo sportivo e culturale dedicati ai cittadini. “Inevitabilmente trovandoci in un periodo elettorale – ha spiegato – questo viene caricato di significato, essendo poi chiara l’area politica a cui mi ispiro”.

Fonte foto: ANSA

Serse Cosmi nella sua seconda avventura al Perugia nel 2020

Le voci

Cosmi ha confermato, infatti, di aver ricevuto delle proposte anche da parte del Pd per candidarsi come sindaco, ma ha ammesso di non essersela sentita, perché “prima di tutto mi sento ancora un allenatore e vorrei decidere io quando smettere. Poi credo che per fare il sindaco servano risorse che non ho”.

“Preferisco dare una mano in altro modo” ha detto il tecnico perugino, chiarendo di non aver mai sentito né Elly Schlein né Giuseppe Conte.

La candidatura di Baiocco

Se Cosmi si smarca dalle ipotesi di un suo coinvolgimento attivo in politica, dall’altra parte un colonna del suo ‘Grifone’, l’ex calciatore Davide Baiocco, si candida a sindaco di Perugia sostenuto dal primo cittadino di Terni Stefano Bandecchi, in un’area politica lontana da quella dell’allenatore.

“Non ho nulla contro Bandecchi né tantomeno contro Davide, che è come un figlio” ha precisato Cosmi. “Il mio era un tentativo di spronare la città ad abbandonare questo spirito individualista e a ricostruire qualcosa insieme” ha detto il tecnico riferendosi alle critiche rivolte nei confronti del sindaco di Terni, a suo giudizio troppo interessato ai problemi dei perugini.