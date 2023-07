Davide Baiocco candidato sindaco a Perugia: l'ex calciatore della Juventus sponsorizzato da Stefano Bandecchi

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Dopo Terni, Perugia. In Umbria un altro personaggio legato al calcio scende in campo, in quello della politica. È il caso di Davide Baiocco, ex giocatore di Perugia e Juventus, che si candida a sindaco alle elezioni amministrative del 2024 nel capoluogo umbro.

Davide Baiocco candidato sindaco a Perugia

Perugino doc, Davide Baiocco sarà il candidato sindaco di Alternativa Popolare alle elezioni comunali di Perugia che si terranno il prossimo anno. Ad annunciarlo, nel tardo pomeriggio di lunedì 17 luglio, è stato Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e coordinatore nazionale del partito.

L’annuncio anche via social sulla pagina Instagram di Bandecchi, dove l’ormai ex patron della Ternana Calcio ha postato un video in cui compare accanto a Baiocco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @bandecchistefano

Le parole di Bandecchi e Baiocco

“Davide ha accettato di candidarsi – ha detto Bandecchi – e quindi adesso abbiamo il nostro uomo per ‘attaccare’ Perugia e per riuscire a posizionarci nel modo giusto. Davide ha dato tanto a Perugia insieme a quella squadra che è arrivata in alto. Ora bisogna dare ai perugini ciò che meritano, cioè un sindaco con le carte in regola per poter vincere qualsiasi play off”.

“Sono pronto a dare a Perugia ancora quello che ho dato in passato”, ha detto l’ex centrocampista del Perugia.

Chi è Davide Baiocco

Originario di Perugia, 48 anni, Davide Baiocco ha alle spalle una lunga carriera da calciatore professionista che ha calcato per anni i campi della Serie A.

Cresciuto nelle giovanili del Gubbio, dopo alcune esperienze tra B e C, esordisce nella massima serie con la maglia del suo Perugia. Dopo due ottime stagioni arriva la chiamata della Juventus, ma in bianconero non lascia grandi tracce: appena 16 presenze tra campionato e coppe.

Baiocco lascia Torino dopo un anno, passando al Piacenza. Poi Reggina, ancora Perugia (in B), Catania e Brescia. Smette di giocare nel 2018, dopo diverse stagioni nelle serie minori.

Davide Baiocco non è certo il primo calciatore a tentare la via della politica dopo aver lasciato il calcio giocato: l’ultimo in ordine di tempo è l’ex giocatore della Roma Damiano Tommasi, eletto sindaco di Verona nel giugno 2022.