Sergio Mattarella in lutto per la morte della nipote Maria: figlia di Piersanti, aveva 62 anni ed era malata

Lutto in casa Mattarella per la morte di Maria. La nipote del Capo dello Stato, secondogenita di Piersanti, aveva 62 anni e da tempo soffriva di una malattia incurabile. Avvocato, era segretario generale della Regione Sicilia, dopo essere stata a capo dell’ufficio legale della Regione.

Morta la nipote di Sergio Mattarella

Maria Mattarella è morta al termine di una lunga malattia nella sua abitazione di Palermo, circondata dall’affetto dei figli e dai familiari, compreso il Presidente della Repubblica.

Gli amici hanno voluto ricordarla, in una nota, per il carattere determinato e insieme dolce, per la finezza d’animo, per la serenità di fondo, nonostante le dure prove che la vita le aveva riservato. Una serenità che le proveniva anche da una fede solida e profonda, con la quale ha affrontato gli ultimi mesi di vita.

Chi era Maria Mattarella

Molto legata allo zio Sergio, da cui è stata battezzata, a 18 anni Maria Mattarella era scampata all’attentato che uccise il padre ex Presidente della Regione siciliana, il 6 gennaio 1980, mentre si trovava in auto insieme al resto della famiglia.

Era sposata con Alessandro Argiroffi, docente universitario di Filosofia del Diritto, morto prematuramente nel 2015, con il quale aveva avuto due figli, Giovanni e Piersanti.

Il cordoglio

Stimata da tutti i colleghi, funzionari e collaboratori della Regione, ha lavorato fino a quando la saluta gliel’ha consentito, affrontando la malattia con dignità e coraggio.

In onore di Maria Mattarella, il governatore della Sicilia, Renato Schifani, ha disposto l’esposizione a mezz’asta delle bandiere di Palazzo d’Orleans e ha annullato tutti gli impegni pubblici.

“A nome personale e dell’intera Regione siciliana – è stato il messaggio di Schifani – esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa del segretario generale della Presidenza della Regione Maria Mattarella. In questo momento di dolore, desidero rivolgere un pensiero affettuoso ai suoi figli, Giovanni e Piersanti e a tutti i suoi familiari, a cui va il nostro sincero abbraccio. L’avvocato Mattarella è stata un esempio straordinario di professionalità, garbo e dedizione al lavoro. Il suo ruolo di segretario generale della Regione è stato caratterizzato da una profonda competenza e da un impegno ineguagliabile”.

Notizia in aggiornamento…