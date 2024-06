Senato dà l'ok al ddl premierato, il video dei senatori di Fratelli d'Italia che festeggiano e cantano l'inno

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Prima un timido accenno, poi un’intonazione più accorata: così Fratelli d’Italia festeggia l’approvazione in Senato del premierato con un piccolo flash mob con il capogruppo Lucio Malan al centro del corteo, tra volti sorridenti e tanto di striscione ben leggibile per cantare l’inno nazionale.

“Fine dei giochi di palazzo“, scrivono. “Con questa riforma decideranno gli italiani”, si legge più in basso a caratteri blu su sfondo giallo. Giorgia Meloni parla di “un primo passo avanti”. Malan, nello specifico, si dice orgoglioso per questa “riforma che dà più poteri ai cittadini e al governo” e che scongiura “inciuci all’ombra dei palazzi”. Infine: “Andiamo avanti con le riforme per il bene degli italiani”, ha detto Malan.

In breve, il ddl sul premierato propone la scelta diretta del premier da parte degli elettori, e l’approvazione in Senato garantisce un primo step per “rafforzare la democrazia” e garantire ai cittadini “il diritto di scegliere“. Il “no” arrivato alle opposizioni, accusate da Malan di aver rifiutato il dialogo.

Tra i nomi, il senatore a vita Mario Monti ricorda che “ci sono governi dove i presidenti sono eletti direttamente dal popolo e sono quelli che sono più in crisi”. Un dissenso condiviso anche da Carlo Calenda e il segretario di Avs Peppe de Cristofaro, che parla di “riforma pericolosa“.