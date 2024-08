Selvaggia Lucarelli e il retroscena su Fedez e Chiara Ferragni: "Ecco perché lui ha chiamato il cane Silvio"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Selvaggia Lucarelli torna all’attacco di Fedez e Chiara Ferragni. L’acerrima nemica dei Ferragnez è tornata a criticare su Instagram l’ex coppia più chiacchierata d’Italia, facendo ironia a proposito del copioso numero di ospitate a feste ed eventi che il rapper milanese sta collezionando nell’ultimo periodo. Poi ha svelato quello che sarebbe un retroscena sul nuovo cane del cantante classe 1989, chiamato “Silvio” in forma di spregio nei confronti della nuova fiamma dell’influencer, il manager Silvio Campara.

Selvaggia Lucarelli di nuovo contro Fedez e Chiara Ferragni

“Lui ormai fra un po’ farà anche la sagra della vongola sgusciata“, ha scherzato Lucarelli in una storia pubblicata su Instagram, riferendosi a Fedez.

Dopo un’introduzione con la frase “Comunque i Ferragnez 7 mesi dopo…”, la giornalista ha proposto una serie di storie dove si è presa gioco delle ultime vicende relative all’ex coppia.

Fonte foto: ANSA

L’ironia sulle ospitate di lui e sulle vacanze di lei

Il primo contenuto riguarda Fedez che, come già detto, nelle ultime settimane sta prendendo parte a una serie di eventi di svariato genere.

A settembre il cantante sarà ospite della Festa della Beata Vergine del Rimedio di Ozieri, in provincia di Sassari. Una presenza senza dubbio peculiare, la sua, in quel contesto.

Non è stata risparmiata neanche Chiara Ferragni: “Lei, l’imprenditrice digitale, si è rimboccata le maniche per salvare le sue aziende. E infatti è in vacanza da qualcosa come 5 mesi“, ha scritto Lucarelli.

Il retroscena sul nome del cane di Fedez

Dulcis in fundo, la penna del Fatto Quotidiano ha voluto rivelare un (presunto) retroscena sul nuovo cane di Fedez.

Il rapper avrebbe infatti chiamato l’animale “Silvio” per scherzare sulla nuova fiamma dell’influencer, il manager Silvio Campara.

Campara è Ceo di Golden Goose, brand veneziano che produce sneakers di lusso, e conosce da tempo Chiara Ferragni. È sposato e ha due figli.

Nei giorni scorsi, il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto dei due insieme in spiaggia. Non c’è, a ogni modo, alcuna conferma certa di una relazione tra i due.